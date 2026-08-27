Стравична несрећа: Камион прегазио двојицу путара!

Аутор:АТВ редакција
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Два радника погинула су јутрос у тешкој саобраћајној несрећи на улазу у село Кљајићево код Сомбора, када је теретно возило налетило на раднике који су изводили радове на реконструкцији дионице.
Према незваничним информацијама са терена, возач камиона је, из за сада неутврђених разлога, изгубио контролу над возилом и налетио на зону у којој су се налазили радници.
Од задобијених повреда двојица радника су преминула на лицу мјеста. Екипе Хитне помоћи убрзо су стигле на мјесто несреће, али су љекари могли само да констатују смрт, преноси Блиц.
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