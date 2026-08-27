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Стравична несрећа: Камион прегазио двојицу путара!

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 10:57

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Председник Владе Србије Ђуро Мацут и министар здравља Златибор Лончар започели су данас обилазак завршних радова на новој згради Завода за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) и нова санитетска возила. Мацут и Лончар су разговарали са запосленима који ће ускоро почети да раде у новој згради Хитне помоћи и обишли су будући Кол центар те службе
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Два радника погинула су јутрос у тешкој саобраћајној несрећи на улазу у село Кљајићево код Сомбора, када је теретно возило налетило на раднике који су изводили радове на реконструкцији дионице.

Према незваничним информацијама са терена, возач камиона је, из за сада неутврђених разлога, изгубио контролу над возилом и налетио на зону у којој су се налазили радници.

Од задобијених повреда двојица радника су преминула на лицу мјеста. Екипе Хитне помоћи убрзо су стигле на мјесто несреће, али су љекари могли само да констатују смрт, преноси Блиц.

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Тагови :

Србија

Сомбор

Хитна помоћ

Саобраћајна несрећа

погинуо мушкарац

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