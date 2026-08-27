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Држављанин БиХ тукао и силовао жену, пролазници је извукли из канџи насилника? Језиви детаљи напада

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 08:05

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У Београду је ухапшен држављанин БиХ, због сумње да је у насељу Чукарица силовао 67-годишњу жену и извршио покушај разбојништва.
Фото: MUP Srbije

Београдска полиција ухапсила је Секулу Н. (50), држављанина БиХ са пребивалиштем у Србији, због сумње да је у Пожешкој улици на Бановом брду у Београду напао и силовао шездесетседмогодишњу жену, као и да је покушао да изврши разбојништво.

Према досадашњим информацијама, напад се догодио у уторак око 13 часова у Пожешкој улици на Бановом брду.

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Сумња се да је Секула Н. пришао 67-годишњој жени, покушао да јој отме новчаник, а потом је на силу одвукао у пролаз испод степеништа, гдје ју је, како се сумња, силовао.

Након пријаве напада, полиција је покренула потрагу за осумњиченим, а он је потом идентификован и ухапшен.

Детаљи напада

Како незванично Блиц сазнаје, жена (67) је изашла из своје зграде око 11.30 часова како би отишла до оближње продавнице и купила намирнице. Приликом повратка, док је у руци држала новчаник и стизала до самог улаза у зграду, пришао јој је нападач и отео новчаник.

– Када је жртва успјела да врати свој новчаник, нападач је почео да је удара песницама по глави и лицу, а затим је повукао за косу и оборио на под – каже извор “Блица”.

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Како незванично сазнају, осумњичени Секула је тада силовао жртву.

– Ударао ју је рукама и пријетио ријечима да ће убити. Говорио јој је погрдне увреде – каже извор “Блица”.

Према незваничним сазнањима, случајни пролазници, младић и дјевојка, су тада наишли након чега је нападач побјегао у непознатом правцу.

Жртва је убрзо превезена колима Хитне помоћи у болницу гдје су јој констатоване тешке тјелесне повреде.

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Тагови :

Силовање

Србија

Држављанин БиХ

хапшење

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