Држављанин БиХ тукао и силовао жену, пролазници је извукли из канџи насилника? Језиви детаљи напада

Аутор:АТВ редакција
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Београдска полиција ухапсила је Секулу Н. (50), држављанина БиХ са пребивалиштем у Србији, због сумње да је у Пожешкој улици на Бановом брду у Београду напао и силовао шездесетседмогодишњу жену, као и да је покушао да изврши разбојништво.
Према досадашњим информацијама, напад се догодио у уторак око 13 часова у Пожешкој улици на Бановом брду.
Србија
Погледајте како је ухапшен држављанин БиХ осумњичен за брутално силовање старице
Сумња се да је Секула Н. пришао 67-годишњој жени, покушао да јој отме новчаник, а потом је на силу одвукао у пролаз испод степеништа, гдје ју је, како се сумња, силовао.
Након пријаве напада, полиција је покренула потрагу за осумњиченим, а он је потом идентификован и ухапшен.
Како незванично Блиц сазнаје, жена (67) је изашла из своје зграде око 11.30 часова како би отишла до оближње продавнице и купила намирнице. Приликом повратка, док је у руци држала новчаник и стизала до самог улаза у зграду, пришао јој је нападач и отео новчаник.
– Када је жртва успјела да врати свој новчаник, нападач је почео да је удара песницама по глави и лицу, а затим је повукао за косу и оборио на под – каже извор “Блица”.
Србија
Држављанин БиХ ухапшен у Београду: Осумњичен за силовање старије жене
Како незванично сазнају, осумњичени Секула је тада силовао жртву.
– Ударао ју је рукама и пријетио ријечима да ће убити. Говорио јој је погрдне увреде – каже извор “Блица”.
Према незваничним сазнањима, случајни пролазници, младић и дјевојка, су тада наишли након чега је нападач побјегао у непознатом правцу.
Жртва је убрзо превезена колима Хитне помоћи у болницу гдје су јој констатоване тешке тјелесне повреде.
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