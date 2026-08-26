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Дјевојчица (3) пала са трећег спрата

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 17:17

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Данас око 15.45 часова на Звездари, догодила се незгода, када је са трећег спрата зграде пала дјевојчица (3).

Како пише Информер, њу је чувала бака (73), која ју је на тренутак изгубила из вида.

"Дјевојчица се попела на кревет, отворила прозор собе, након чега је пала на тротоар", говори извор .

Она је у свјесном стању возилом Хитне помоћи превезена у дјечију клинику у Тиршовој.

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Тагови :

Дјевојчица

повријеђена дјевојчица

Београд

Црна хроника

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