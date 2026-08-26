Дјевојчица (3) пала са трећег спрата

Данас око 15.45 часова на Звездари, догодила се незгода, када је са трећег спрата зграде пала дјевојчица (3).

Како пише Информер, њу је чувала бака (73), која ју је на тренутак изгубила из вида.

"Дјевојчица се попела на кревет, отворила прозор собе, након чега је пала на тротоар", говори извор .

Она је у свјесном стању возилом Хитне помоћи превезена у дјечију клинику у Тиршовој.