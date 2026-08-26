Мушкарац (40) пао са бандере и погинуо

Како се незванично сазнаје, на лицу мјеста били су трагови крви. Љекарска екипа Завода за ургентну медицину интервенисала је по првом приоритету, али је повређени, упркос напорима љекара, преминуо.

Према информацијама из Завода за ургентну медицину Нови Сад, до несреће је дошло код броја 27 у Улици Олге Петров. На лице мјеста одмах је упућена лекарска екипа, која је спровела мјере кардио-пулмонално-церебралне реанимације.

- Упркос напорима љекарске екипе, тежина повреда је била таква да је наступила смрт, након спроведених мера кардио-пулмонално-церебралне реанимације - рекао је ПР ЗЗУМ Нови Сад др Зоран Круљ.

За сада нема званичне потврде о околностима пада, нити о томе да ли је несрећи претходио струјни удар. Надлежни ће утврдити како је дошло до трагедије.

(Курир)