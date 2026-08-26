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Забрињавајуће: Вирус однио први живот

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 13:40

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Комарац
Фото: pexels/Egor Kamelev

У провинцији Утрехт у Холандији забиљежен је први смртни случај од посљедица вируса Западног Нила, након што је вирус прошле недјеље откривен код даваоца крви који није путовао у иностранство, саопштио је Национални институт за јавно здравље и животну средину.

Прошле недјеље, вирус је први пут откривен у Холандији од 2020. године.

То се догодило код даваоца крви у покрајини Утрехт који није недавно боравио у иностранству.

Вирус је потврђен и у Северном Брабанту и Јужној Холандији, а двоје пацијената је у болници, преноси јавни сервис НОС.

Холандски здравствени институт истиче да је ризик од заражавања у Холандији и даље низак, уз напомену да 80 одсто заражених нема симптоме.

(б92)

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Тагови :

комарац

вирус Западног Нила

вирус

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