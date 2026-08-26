Забрињавајуће: Вирус однио први живот

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У провинцији Утрехт у Холандији забиљежен је први смртни случај од посљедица вируса Западног Нила, након што је вирус прошле недјеље откривен код даваоца крви који није путовао у иностранство, саопштио је Национални институт за јавно здравље и животну средину.
Прошле недјеље, вирус је први пут откривен у Холандији од 2020. године.
То се догодило код даваоца крви у покрајини Утрехт који није недавно боравио у иностранству.
Вирус је потврђен и у Северном Брабанту и Јужној Холандији, а двоје пацијената је у болници, преноси јавни сервис НОС.
Холандски здравствени институт истиче да је ризик од заражавања у Холандији и даље низак, уз напомену да 80 одсто заражених нема симптоме.
(б92)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
1 д0
Свијет
4 д0
Србија
1 седм0
Регион
1 седм0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму