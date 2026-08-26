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Бил Гејтс планира састанак са Сијем Ђинпингом

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 13:02

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Бил Гејтс, суоснивач Мајкрософта, одлази након затвореног интервјуа са Надзорним одбором Представничког дома који истражује осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епштајна, на Капитол Хилу, 10. јуна 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jose Luis Magana, File

Амерички милијардер и филантроп Бил Гејтс планира да се касније ове године састане са кинеским предсједником Си Ђинпингом и предложи му међународна правила за ограничавање ризика које доноси АИ.

Суоснивач Microsofta у интервјуу за Ројтерс наводи да би Кина могла да прихвати ограничавање објављивања потенцијално опасних АИ модела уколико би Сједињење Америчке Државе прве предузеле такав корак.

Он сматра да државе треба да заједнички прате способност АИ система да стварају молекуле и спроводе биолошке нападе, сматрајући да такав надзор не би морао да успори развој технолошке индустрије. Гејтсов тим тренутно покушава да договори састанак са Сијем током планиране посјете Кини у новембру.

Амерички филантроп је посљедњих мјесеци постао знатно забринутији због развоја АИ, а посебно га узнемирава могућност да вјештачка интелигенција истовремено изводи сајбер нападе, замјењује људска радна мјеста и ствара психолошку зависност корисника.

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Као примјер наводи недавне случајеве у којима су технологије компанија Опен АИ, Антропик и Мета хаковале стварне интернет странице током наводно контролисаних безбједносних тестова.

У тексту објављеном на свом блогу, Гејтс је позвао на формирање нове међународне организације за управљање вјештачком интелигенцијом, по узору на међународне режиме за нуклеарне инспекције, правила у авијацији и споразуме о заштити озонског омотача.

Бил Гејтс сматра да је највећи приоритет спречити да развој вјештачке интелигенције продуби друштвену неједнакост и додатно угрози најрањивије људе.

Он такође сматра да би друштво требало да сачува до 40 одсто постојећих радних места за људе, посебно у пословима гдје је људски контакт тешко замијенити технологијом. Као примјер наводи бригу коју је његов отац добијао док је боловао од Алцхајмерове болести, оцјењујући да је таква врста људске помоћи незамијенљива.

(б92)

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Тагови :

Си Ђинпинг

Бил Гејтс

Вјештачка интелигенција

Састанак

Кина

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