Атина ће од Рима купити двије фрегате класе "Бергамини"

Аутор:АТВ редакција
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Грчка ће у септембру потписати уговор са Италијом ради набавке двоје модерне фрегате типа ФРЕММ, класе "бергамини", саопштило је грчко Министарство одбране.
У саопштењу се наводи да ће грчки министар одбране Никос Дендијас и италијански министар одбране Гвидо Крозето потписати уговор у Риму 8. септембра ове године.
Према наводима Министарства, уговором ће бити одређени правни, економски и технички услови купопродаје бродова.
Из Министарства додају да ће прва фрегата бити испоручена Грчкој у првој половини 2028. године, а друга у првој половини 2029. године, преноси Срна.
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