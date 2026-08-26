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Атина ће од Рима купити двије фрегате класе "Бергамини"

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 12:41

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фрегата ратни брод оружје војска танкер
Фото: Pexel/Germannavyphotograph

Грчка ће у септембру потписати уговор са Италијом ради набавке двоје модерне фрегате типа ФРЕММ, класе "бергамини", саопштило је грчко Министарство одбране.

У саопштењу се наводи да ће грчки министар одбране Никос Дендијас и италијански министар одбране Гвидо Крозето потписати уговор у Риму 8. септембра ове године.

Према наводима Министарства, уговором ће бити одређени правни, економски и технички услови купопродаје бродова.

Из Министарства додају да ће прва фрегата бити испоручена Грчкој у првој половини 2028. године, а друга у првој половини 2029. године, преноси Срна.

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Тагови :

Фрегата

Грчка

Италија

Рим

Атина

куповина

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