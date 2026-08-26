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"Кијев се распада изнутра?"

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 12:34

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"Кијев се распада изнутра?"
Фото: Tanjug / AP / Andriy Andriyenko

Украјина очигледно губи сукоб, што показује динамика на фронту, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

„Чињеница да бивши учесници у корупционашком процесу, након што су напустили власт, почињу да жигошу своје бивше партнере у корупцији, такође је очигледна“, оцијенио је портпарол.

Песков је истакао да се кијевски режим распада изнутра.

„Он губи стабилност, која је увек била слаба. Европљани праве велику грешку не желећи то да примијете“, закључио је Песков.

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Тагови :

Украјина

Русија

Кијев

Дмитриј Песков

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