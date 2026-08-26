Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Украјина очигледно губи сукоб, што показује динамика на фронту, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
„Чињеница да бивши учесници у корупционашком процесу, након што су напустили власт, почињу да жигошу своје бивше партнере у корупцији, такође је очигледна“, оцијенио је портпарол.
Песков је истакао да се кијевски режим распада изнутра.
„Он губи стабилност, која је увек била слаба. Европљани праве велику грешку не желећи то да примијете“, закључио је Песков.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч1
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму