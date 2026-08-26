Пријети ли човјечанству колапс: Свијет се суочава са историјским падом броја становника

Аутор:АТВ редакција
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Наталитет у свијету је можда први пут у историји човјечанства пао испод нивоа потребног за просту репродукцију становништва, што значи да би број становника планете могао почети да опада у року од отприлике једне генерације, упозорава нова студија.
Рад под називом „Непозната територија: Економија свијета који се смањује“, који су почетком овог мјесеца објавили професор економије Хесус Фернандес-Виљаверде са Универзитета Пенсилванија и истраживач са Универзитета Нортвестерн Патрик Норик, упозорава да би дуготрајно низак наталитет могао да смањи радну снагу, убрза старење друштва и оптерети економије и системе социјалне заштите, преноси РТ.
Истраживачи процјењују да је човјечанство вјероватно већ испод нивоа просте репродукције — односно просјечног броја дјеце по жени који је потребан да би свака генерација бројчано замијенила претходну. Глобални праг је око 2,2 дјетета по жени, док студија процјењује да је тренутна стопа највише 2,19, што указује да је свијет можда тек недавно прешао испод тог прага.
„Од 2026. године, човјечанство се вјероватно налази испод нивоа просте репродукције: имамо мање рођених него што је потребно да би број становника дугорочно остао непромјењен… То се никада раније није догодило у нашој историји као врсте, чак ни током ратова или пандемија“, навели су аутори.
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Анализа обухвата 236 земаља и територија у периоду од 1950. до 2023. године, при чему је наталитет опао у 219 њих. У просјеку, земље су биљежиле пад од око 0,062 рођена дјетета по жени годишње, а аутори наводе да постоји мало доказа да се овај тренд успорава или стабилизује.
Број становника свијета још увијек не опада јер велике генерације рођене током претходних деценија и даље добијају дјецу. Међутим, истраживачи процјењују да би овај ефекат могао да одржи раст становништва још само око три деценије. Према њиховој процјени, број становника би достигао врхунац од око 9 милијарди 2056. године, након чега би почео да опада.
Аутори истичу да се овај тренд проширио далеко изван богатих земаља. Процјењује се да је стопа наталитета 2025. године износила свега 0,87 у Тајланду, 1,01 у Колумбији, 1,35 у Ирану и 1,52 у Бразилу. Они наводе да не постоји аутоматски механизам који би наталитет вратио на ниво просте репродукције, јер не постоји јединствено објашњење за пад броја рођених. Трошкови становања и бриге о дјеци, економска несигурност, контрацепција и промјене друштвених норми могу допринијети овом тренду, али ниједан од тих фактора сам по себи не објашњава глобални пад наталитета.
Економске посљедице надолазећег пада броја становника могле би бити далекосежне, упозорава студија. Мање генерације значе мањи број радника који ће издржавати све већи број старијих људи, што ће оптеретити пензионе системе, здравство и јавне финансије, истовремено успоравајући економски раст. У САД, аутори процјењују да би годишњи раст продуктивности од 2%, у комбинацији са смањењем радне снаге од 0,5% годишње, дугорочни раст БДП-а свели на око 1,5%.
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И демографске прогнозе УН значајно су снижене током протекле деценије. Организација је 2015. године предвиђала да ће број становника свијета 2100. године премашити 11,2 милијарде, без достизања врхунца прије краја вијека. У ревизији из 2024. године, међутим, предвиђено је да ће број становника достићи врхунац од око 10,3 милијарде средином 2080-их, а затим благо опасти на око 10,2 милијарде до 2100. године.
Према процјенама УН, број становника свијета премашио је осам милијарди 2022. године, а тренутно износи приближно 8,3 милијарде.
Амерички технолошки милијардер Илон Маск, који је више пута упозоравао на пад наталитета, реаговао је на студију након што је један корисник мреже Икс њене закључке описао као „егзистенцијалну кризу“.
„Годинама упозоравам на ово“, написао је Маск.
Маск, који има 13 дјеце, више пута је описивао пад наталитета као једну од највећих пријетњи цивилизацији. Године 2022. написао је да је „колапс становништва усљед ниског наталитета много већи ризик за цивилизацију од глобалног загревања“.
I’ve been warning about this for years https://t.co/kHFPFjNkE7— Elon Musk (@elonmusk) August 23, 2026
Прошле године је упозорио да ће „низак наталитет окончати цивилизацију“ и позвао да се ово питање третира као национална ванредна ситуација, истовремено сугеришући да би Европа могла да „изумре“ уколико се наталитет не опорави.
Прошлог викенда, коментаришући рад о покушајима старог Рима да повећа број становника, Маск је написао:
„Разлог због којег је Рим пао јесте то што су престали да стварају Римљане.“
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