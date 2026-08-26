Гину због лајкова, нови тренд залудио младе: Возе у контра смјеру, све снимају и објављују!

Аутор:АТВ редакција
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Дуги мјесец август обично је један од најтежих периода за полицију, јер су школе затворене због љетњег распуста, а многи млади имају много слободног времена.
Од такозваних „тинејџерских преузимања“ јавних простора у Сједињеним Америчким Државама, која су довела до увођења полицијског часа, до „блекаут изазова“, током којег се корисници намјерно гуше, вирални и повремено опасни изазови које подстичу друштвене мреже постали су привлачни дијелу младих.
Овог љета, међутим, широм Велике Британије и Ирске појавио се нови, опасан тренд. Групе углавном млађих мушкараца снимају вожњу аутомобилима у супротном смјеру, а затим такве снимке објављују на интернету.
'WANT ME TO KILL SOMEONE?' How reckless drivers are risking lives for likes in TikTok trend… with sick videos STILL being posted after horror crashhttps://t.co/9dlrGTn7EN— Ricky Freelove (@RickyJFreelove) August 24, 2026
Британска влада позвала је у понедјељак компаније које управљају друштвеним мрежама да уклањају снимке који величају опасну вожњу, након низа смртоносних саобраћајних несрећа у Великој Британији и Ирској у којима су учествовали возачи који су аутомобилима ишли у супротном смјеру на главним саобраћајницама.
Због тога су се технолошке компаније нашле под притиском, након извјештаја о виралним снимцима ризичне вожње који круже интернетом. Локални званичници упозоравају да се „лајковима“ на друштвеним мрежама даје предност у односу на безбједност недужних људи.
Један од инцидената догодио се током викенда у близини Мидлзброа, на сјеверу Енглеске, када су погинула два полицајца и петоро младих људи након што се аутомобил који се кретао погрешном страном пута сударио са обиљеженим полицијским возилом.
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Петоро људи који су се налазили у аутомобилу марке „Фолксваген Пасат“ имали су између 17 и 23 године, саопштила је полиција. На сада обрисаном ТикТок налогу, за који се вјерује да је припадао једном од тинејџера погинулих у несрећи, пронађен је снимак објављен у марту 2025. године на којем се он и још четворица младих људи наводно налазе у полицијској потјери, објавио је Би-Би-Си.
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На другом снимку са истог профила, према наводима Би-Би-Сија, види се брзиномјер који показује 100 миља на сат, односно око 160 километара на сат.
Убрзо су услиједили бројни изрази саучешћа и почасти двојици полицајаца који су изгубили живот. Ријеч је о Метјуу Блејдсу (37) и Тому Клоуу (38).
Полиција је у понедјељак касније саопштила да је у оквиру истраге криминалних активности које су се догодиле прије несреће ухапшено 12 особа. Полиција је претходно примила више пријава о два возила која су се кретала изузетно опасно, укључујући и једно за које је наведено да је „ударало у објекте“.
Британски министар одбране Лук Полард позвао је у понедјељак друштвене мреже да уклањају садржај који приказује ризичну вожњу, укључујући аутомобиле који се крећу погрешном страном пута.
„На друштвеним мрежама постоји много садржаја у којем људи славе опасну вожњу, непрописну вожњу нашим путевима, вожњу погрешном страном пута и крајње неодговорно понашање“, рекао је Полард за Би-Би-Си.
„Већ смо разговарали са тим компанијама као влада и поручили им да ћемо користити овлашћења из Закона о безбједности на интернету како бисмо обезбиједили уклањање опасног садржаја“, додао је Полард, мислећи на британски закон којим се од технолошких компанија захтијева да кориснике заштите од незаконитог и штетног садржаја.
Британски премијер Енди Бернам касније је рекао да људи који објављују снимке којима се велича опасна вожња „раде нешто заиста гнусно“.
Након најновије несреће, ТикТок је саопштио да пажљиво прати садржај на интернету повезан са инцидентом и да уклања снимке и налоге који крше правила платформе.
Компанија Мета, која је власник Фејсбука и Инстаграма, наводи да уклања садржај који промовише „високоризичне виралне изазове“, док се снимци неодговорне вожње који могу довести до тешких повреда или смрти ограничавају корисницима млађим од 18 година, осим када је ријеч о фиктивном или професионалном садржају.
Инцидент код Мидлзброа није усамљен случај. Локални званичници упозоравају на опасности овог тренда на друштвеним мрежама, посебно након неколико других смртоносних саобраћајних несрећа.
Почетком августа петоро тинејџера погинуло је у судару два возила у Ирској након што су аутомобилом возили у супротном смјеру на ауто-путу. Три жене и дјечак који су се налазили у другом возилу пребачени су у болницу са тешким повредама.
Комесар ирске полиције Гарда Џастин Кели рекао је тада да је инцидент показао колико је „неодговорна и опасна вожња погрешном страном ауто-пута“, додајући да мисли на све повријеђене.
„Оно што овакво непромишљено понашање чини још ужаснијим јесте чињеница да се у неким случајевима ради због лајкова на друштвеним мрежама, без обзира на потенцијално разарајући утицај на недужне људе и њих саме“, рекао је Кели.
Такође, почетком овог мјесеца, ирска полиција упутила је апел за свједоке након што се аутомобил са осморицом младића директно сударио са другим возилом док се кретао сјеверном траком јужног коловоза ауто-пута у близини Даблина. У несрећи је више људи тешко повријеђено.
Прави обим овог тренда на друштвеним мрежама још није познат, али је ирски јавни сервис РТЕ у понедјељак објавио да су ове године у Ирској забиљежена 62 случаја вожње у супротном смјеру на ауто-путевима. Подаци су преузети од тијела задуженог за надзор ирских путева и јавног транспорта, а број инцидената је за 32 одсто већи него у истом периоду прошле године.
„Неодговорна вожња није нова појава, али сада може да буде снимљена и емитована милионима људи због прегледа, лајкова и пратилаца. Тако опасност постаје садржај“, рекла је Мери Ејкен, професорка сајбер-психологије са Универзитета Капитал Текнолоџи у Вашингтону.
Ејкен је за Би-Би-Си рекла да вјерује да само снимање ризичне вожње код возача ствара „привидну удаљеност од стварне опасности“.
„Вјерујем да оно што раде почиње да им дјелује као игра или наступ уживо, док број лајкова, прегледа и пратилаца пружа видљиву и непосредну друштвену награду“, рекла је она.
Према њеним ријечима, друштвеним мрежама требало би да буде „изузетно једноставно“ да уклоне садржај који велича овакво „криминално и високоризично понашање“.
ТикТок је саопштио да уклања садржај који велича насиље или промовише криминал користећи различите методе, укључујући људску модерацију, технологије за аутоматско откривање и пријаве корисника.
Компанија је навела да је између јануара и марта ове године 99,1 одсто садржаја који је уклоњен због кршења правила о насилном и криминалном понашању уклоњено прије него што су га корисници пријавили.
Мет Стори, полицијски комесар области Кливленд, гдје се догодила несрећа код Мидлзброа, рекао је да је прерано говорити о узроку судара. Ипак, истакао је да је било какво снимање током вожње „апсолутно смијешно и идиотско“.
„Забрињавајуће је ако такво понашање постаје све учесталије, јер је изузетно опасно“, рекао је он за Би-Би-Си Радио 4.
Полард је додао да жели да сачека резултате полицијске истраге како би могао да „разумије шта се тачно догодило у овој трагедији“.
У порукама посвећеним страдалим полицајцима, које је објавила полиција, породица Тома Клоуа описала га је као „хероја који је био спреман да помогне било коме, из било ког разлога“.
Супруга Метјуа Блејдса описала га је као „обожаваног сина и брата, савршеног зета и најзабавнијег ујака“.
(Телеграф)
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