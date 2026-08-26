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Мушкарац ухапшен код америчког Капитола, у камионету превозио гиљотину!

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 10:53

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Возио гиљотину у камионету код америчког Капитола ухапшен полиција
Фото: X/The U.S. Capitol Police/printscreen

Мушкарац из јужне Калифорније ухапшен је у близини зграде Врховног суда САД у Вашингтону јер је у задњем дијелу свог камионета превозио гиљотину, саопштила је полиција Капитола.

Полиција је навела да је 35-годишњи Филан-Там-Дуј Ле из мјеста Џулијан у округу Сан Дијего ухапшен због сумње да је носио опасно оружје, преноси „Ел-Еј тајмс“.

Гиљотина је уочена у задњем дијелу камионета, који је био непрописно паркиран у блоку Источне Капитол улице, у непосредној близини зграде Врховног суда САД, као и америчког Капитола и Конгресне библиотеке.

Мотив због којег је Ле дошао у Вашингтон за сада није познат, а полиција истражује његову прошлост како би утврдила због чега је прешао око 4.180 километара како би у свом камионету превезао гиљотину.

На снимцима објављеним на друштвеним мрежама види се како полицајци уклањају гиљотину из црног камионета, који је касније одшлепан.

Гиљотина, механичка справа за извршење смртне казне одсијецањем главе, постала је један од симбола периода Владавине терора током Француске револуције.

Добила је име по француском љекару Жозефу Ињасу Гијотену, који је предложио њено коришћење као хуманији начин кажњавања. Први пут је употребљена 25. априла 1792. године у Паризу, а у Француској је коришћена за извршење смртних казни све до 1981. године.

(РТС)

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Тагови :

возио гиљотину у камионету

калифорнија

Врховни суд САД

Полиција

хапшење

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