Погинуло најмање осам људи у поплавама у Непалу

Аутор:АТВ редакција
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Најмање осморо људи погинуло је у поплавама у Непалу, саопштиле су надлежне службе.
Из служби наводе да су поплаве уништиле бројна села, те да су оштетиле путеве, мостове и локације енергетских пројеката у подручјима близу Тибета.
Власти Тибета пријавиле су "велике губитке" и одређен број несталих у клизиштима, јавила је Синхуа.
Позивајући се на непалске званичнике, Ројтерс је јавио да је ниво виде у угроженим подручјима у Непалу превише висок да би спасилачки хеликоптери могли да слете.
Званичник Нарендра Паријар рекао је Ројтерсу да би број жртава могао бити велики, те да је могућа велика материјална штета, али да се размјере тренутно не могу предвидјети са сигурношћу, преноси Срна.
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