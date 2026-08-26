Ко је жена о којој прича свијет? Бурне реакције због понашања на суђењу за убиство 3 дјеце

Аутор:АТВ редакција
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Жена обучена у зелено привукла је велику пажњу током суђења Линдзи Кленси за убиство своје троје дјеце у понедјељак, 24. августа, након што је њено неуобичајено ведро понашање у судници забиљежено камером.
"Да ли је заборавила да је тамо како би слушала о троје дјеце које је мајка насмрт задавила?" упитао је један критичар, док ју је други назвао "отелотворењем зла".
"Одбијам да вјерујем да ово није вјештачка интелигенција", написао је један корисник друштвених мрежа коментаришући Романино понашање.
Жена је у међувремену идентификована као Британи Романо, списатељица и уредница из Њујорка која је дугогодишње повезана с оптуженом.
Према њеном профилу на сајту Муцк Рацк, Романо има више од десет година искуства у уређивању и радила је за медије и публикације као што су Форбес, Гламоур, Теен Вогуе, Елле, УСА Тодаy, Инсидер и Параде.
Дипломирала је социологију на колеџу Њу Енгланд.
Романо је оптужена да је суђење за убиство, у којем су страдали двоје мале дјеце и једна беба, третирала као "неку врсту промотивног догађаја", након што је виђена како се смије, намигује камери у судници и у једном тренутку нагиње врат и позира као да се налази на црвеном тепиху.
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Један коментар на њеном Инстаграму гласио је: "Да ли си добила сву пажњу за којом си очајнички трагала?"
Називали су је и "феминисткињом" одговорном за "уништавање цивилизације", док су поједини доводили у питање њену менталну стабилност и позивали надлежне да јој одузму дјецу.
Романо, међутим, није дјеловала погођено негативним реакцијама, већ је на платформама попут Инстаграма и Тридс изразила захвалност својим критичарима.
"Све ово због тога што сам се насмијешила камери? Обожавам! Хвала ти пуно што ми подижеш аналитику", написала је.
Међутим, позитиван став није дуго потрајао, јер је убрзо почела да узвраћа појединим коментаторима, говорећи им да "скоче са моста".
Романо је током преноса уживо говорила о виралном тренутку из суднице и објаснила да се смијала зато што је одрастала са Кленси и да су њих двије имале безазлен, шаљив тренутак након што су се погледале.
Њено објашњење дјелује као потврда фотографије двије дјевојчице, за које се на интернету тврди да су Романо и Кленси.
Међутим, Боред Панда није могао независно да потврди идентитет особа на фотографији.
Романо је такође рекла да ју је њен отац раније видео на Коурт ТВ-у и рекао јој да на камери изгледа лоше, због чега је постала свјеснија свог изгледа.
Look at the creepy smile and wink on the face of Brittany Romano, a reporter for Vanity Fair.— Kentucky Girl (@Kentuckygirl1) August 25, 2026
This is a murder trial. Three children were slaughtered by their own mother.
And she's smiling and winking like a complete psychopath. pic.twitter.com/xktUd0aDOq
Романо прати суђење од почетка, 27. јула, и редовно објављује информације о случају на својим профилима на друштвеним мрежама.
Дана 21. августа позирала је поред Кленсиног адвоката Кевина Редингтона, уз исти велики осмијех.
Тужиоци су позвали свједоке како би оспорили главну тврдњу одбране да су поступци Кленси, који су довели до смрти њене дјеце, били посљедица психотичне епизоде проистекле из постпорођајне депресије.
Један од најспорнијих тренутака током поступка догодио се током сведочења психијатра др Аврама Мака, који је поротницима рекао да је Кленси у јануару 2023. године била психички нестабилна, али да нема доказа да је била психотична.
Након тога је био изложен интензивном унакрсном испитивању Редингтона, током којег је објаснио да психоза аутоматски не спрјечава особу да разумије разлику између исправног и погрешног.
Since Brittany Romano, Lindsey Clancy’s BFF / twin flame, 👯 claims not to work for @VanityFair despite wearing their press pass, so I guess we should tag the people she does work for. @USATODAY @BusinessInsider @Cosmopolitan @ELLEmagazine @ForbesVetted @glamourmag… pic.twitter.com/kgFb4AtASV— Salty Steno (@SaltySteno) August 25, 2026
Државни тужиоци тврдили су да аргумент одбране не доказује да Кленси треба да буде ослобођена кривичне одговорности.
Завршне ријечи очекују се касније ове недјеље.
Поротници ће затим почети већање о томе да ли Кленси може бити осуђена за убиства.
Ако буде проглашена кривом, прети јој доживотни затвор.
Оптужени у поступку за убиство ретко постаје предмет широко распрострањене симпатије јавности, али Линдзи Кленси показала се као риједак случај.
Новинарка ВБУР-а Дебора Бекер тврдила је да је у четвртак, 20. августа, испред суда у Масачусетсу било "око 400 људи", углавном жена обучених у розе.
Writer Brittany Romano made a mockery of herself and disrespected Plymouth Superior Court (and a trial for three dead children). Growing up with murder defendant Lindsay Clancy and then winking, smiling and blowing kisses at the camera during her trial is beyond unprofessional.… pic.twitter.com/SgLMfAkDIf— Lisa Marie (@LisaNIRL) August 25, 2026
Држале су транспаренте са порукама "Добра си мајка" и "Систем те је изневерио".
Бекер је разговарала са организаторком демонстрација Рене Кимбол о томе шта ју је навело да организује скуп.
"Одлучила сам да то урадим спонтано након што сам пратила суђење у Мејну и чула за Кленсине поновљене покушаје да добије помоћ за ментално здравље након порођаја", рекла је Кимбол.
Додала је да вјерује да свака жена која се суочавала с анксиозношћу, депресијом или проблемима након порођаја може не само да се поистовети са Кленси, већ и да схвати да би било која од њих "могла да сједи на њеном мјесту".
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