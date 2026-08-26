Logo

Ко је жена о којој прича свијет? Бурне реакције због понашања на суђењу за убиство 3 дјеце

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 08:19

Коментари:

0
Комплетна галерија за гледаоце и медијски дио у судници током суђења за убиство Линдзи Кленси у Вишем суду у Плимуту, понедјељак, 24. августа 2026. у Плимуту, Масачусетс.
Фото: Таnjug/Greg Derr/The Patriot Ledger via AP, Pool

Жена обучена у зелено привукла је велику пажњу током суђења Линдзи Кленси за убиство своје троје дјеце у понедјељак, 24. августа, након што је њено неуобичајено ведро понашање у судници забиљежено камером.

"Да ли је заборавила да је тамо како би слушала о троје дјеце које је мајка насмрт задавила?" упитао је један критичар, док ју је други назвао "отелотворењем зла".

"Одбијам да вјерујем да ово није вјештачка интелигенција", написао је један корисник друштвених мрежа коментаришући Романино понашање.

Жена је у међувремену идентификована као Британи Романо, списатељица и уредница из Њујорка која је дугогодишње повезана с оптуженом.

Према њеном профилу на сајту Муцк Рацк, Романо има више од десет година искуства у уређивању и радила је за медије и публикације као што су Форбес, Гламоур, Теен Вогуе, Елле, УСА Тодаy, Инсидер и Параде.

Дипломирала је социологију на колеџу Њу Енгланд.

Романо је оптужена да је суђење за убиство, у којем су страдали двоје мале дјеце и једна беба, третирала као "неку врсту промотивног догађаја", након што је виђена како се смије, намигује камери у судници и у једном тренутку нагиње врат и позира као да се налази на црвеном тепиху.

Линдзи Кленси

Свијет

Болест или злочин? Почело суђење мајци оптуженој за убиство своје троје дјеце

Један коментар на њеном Инстаграму гласио је: "Да ли си добила сву пажњу за којом си очајнички трагала?"

Називали су је и "феминисткињом" одговорном за "уништавање цивилизације", док су поједини доводили у питање њену менталну стабилност и позивали надлежне да јој одузму дјецу.

Романо, међутим, није дјеловала погођено негативним реакцијама, већ је на платформама попут Инстаграма и Тридс изразила захвалност својим критичарима.

"Све ово због тога што сам се насмијешила камери? Обожавам! Хвала ти пуно што ми подижеш аналитику", написала је.

Међутим, позитиван став није дуго потрајао, јер је убрзо почела да узвраћа појединим коментаторима, говорећи им да "скоче са моста".

Отац и лична историја са Кленси утицали на њено понашање

Романо је током преноса уживо говорила о виралном тренутку из суднице и објаснила да се смијала зато што је одрастала са Кленси и да су њих двије имале безазлен, шаљив тренутак након што су се погледале.

Њено објашњење дјелује као потврда фотографије двије дјевојчице, за које се на интернету тврди да су Романо и Кленси.

Међутим, Боред Панда није могао независно да потврди идентитет особа на фотографији.

Романо је такође рекла да ју је њен отац раније видео на Коурт ТВ-у и рекао јој да на камери изгледа лоше, због чега је постала свјеснија свог изгледа.

Романо прати суђење од почетка, 27. јула, и редовно објављује информације о случају на својим профилима на друштвеним мрежама.

Дана 21. августа позирала је поред Кленсиног адвоката Кевина Редингтона, уз исти велики осмијех.

Тужиоци су позвали свједоке како би оспорили главну тврдњу одбране да су поступци Кленси, који су довели до смрти њене дјеце, били посљедица психотичне епизоде проистекле из постпорођајне депресије.

Један од најспорнијих тренутака током поступка догодио се током сведочења психијатра др Аврама Мака, који је поротницима рекао да је Кленси у јануару 2023. године била психички нестабилна, али да нема доказа да је била психотична.

Након тога је био изложен интензивном унакрсном испитивању Редингтона, током којег је објаснио да психоза аутоматски не спрјечава особу да разумије разлику између исправног и погрешног.

Државни тужиоци тврдили су да аргумент одбране не доказује да Кленси треба да буде ослобођена кривичне одговорности.

Завршне ријечи очекују се касније ове недјеље.

Поротници ће затим почети већање о томе да ли Кленси може бити осуђена за убиства.

Ако буде проглашена кривом, прети јој доживотни затвор.

Стотине људи долазе испред суда како би пружиле подршку Кленси

Оптужени у поступку за убиство ретко постаје предмет широко распрострањене симпатије јавности, али Линдзи Кленси показала се као риједак случај.

Новинарка ВБУР-а Дебора Бекер тврдила је да је у четвртак, 20. августа, испред суда у Масачусетсу било "око 400 људи", углавном жена обучених у розе.

Држале су транспаренте са порукама "Добра си мајка" и "Систем те је изневерио".

Бекер је разговарала са организаторком демонстрација Рене Кимбол о томе шта ју је навело да организује скуп.

"Одлучила сам да то урадим спонтано након што сам пратила суђење у Мејну и чула за Кленсине поновљене покушаје да добије помоћ за ментално здравље након порођаја", рекла је Кимбол.

Додала је да вјерује да свака жена која се суочавала с анксиозношћу, депресијом или проблемима након порођаја може не само да се поистовети са Кленси, већ и да схвати да би било која од њих "могла да сједи на њеном мјесту".

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Убиство

Суђење

Дјеца

Линдзи Кленси

Коментари (0)

Прочитајте више

Убица Алдине Јахић покушава манипулисати током суђења да би добио мању казну?

Хроника

Убица Алдине Јахић покушава манипулисати током суђења да би добио мању казну?

5 д

0
Главни тренер Реал Мадрида Жозе Мурињо реагује пред пријатељску фудбалску утакмицу између Ференцвароша и Реал Мадрида у Групама арени у Будимпешти, Мађарска, у суботу, 8. августа 2026. године.

Фудбал

Мурињо о случају Негреира: Већ у првом мандату у Реалу осјећао сам да нешто није у реду

6 д

0
На волану и палици нема ДНК оптуженог: Одбрана тражи ослобађајућу пресуду за убиство Шмита

Хроника

На волану и палици нема ДНК оптуженог: Одбрана тражи ослобађајућу пресуду за убиство Шмита

1 седм

4
УЕФА мијења ВАР, стиже "Клир лајн"

Фудбал

УЕФА мијења ВАР, стиже "Клир лајн"

2 седм

0

Више из рубрике

Рубио: Вашингтон не планира нове нападе на Иран

Свијет

Рубио: Вашингтон не планира нове нападе на Иран

3 ч

0
Кремљ открио разлог посјете шефа ЦИА Москви

Свијет

Кремљ открио разлог посјете шефа ЦИА Москви

4 ч

1
Ротација

Свијет

Дјеца украла ауто вриједан 220.000 долара, па изазвала саобраћајну несрећу! Погинули бака и њен партнер

4 ч

0
Џон Ретклиф, директор америчке Централне обавјештајне агенције (ЦИА)

Свијет

Све обавијено велом тајне: Шта је директор ЦИА-е тајно радио у Москви

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

51

Још три дана до петог "Борик баскет 3x3": Спортски спектакл уз хуманитарни програм

11

39

Возио се скутером и нестао: Пронађен неколико сати касније хипотермичан

11

33

Њемачка банка финансирала један од највећих бордела у Европи: Сада је под истрагом

11

13

Упозорење за грађане: Настављају се врућине, температурни пик у петак

11

12

Пријети ли човјечанству колапс: Свијет се суочава са историјским падом броја становника

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима