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Мурињо о случају Негреира: Већ у првом мандату у Реалу осјећао сам да нешто није у реду

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 16:32

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Главни тренер Реал Мадрида Жозе Мурињо реагује пред пријатељску фудбалску утакмицу између Ференцвароша и Реал Мадрида у Групама арени у Будимпешти, Мађарска, у суботу, 8. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Boglarka Bodnar

Португалски стручњак Жозе Мурињо јуче је званично представљен као нови/стари тренер Реал Мадрида.

У интервјуу за „Ел Чирингито“ (El Chiringuito), недуго након потписивања уговора који ће важити до 2029. године, говорио је о бројним темама, а у једном тренутку дотакао се и случаја Негреира.

Случај Негреира односи се на контроверзне исплате у износу од око 8,4 милиона евра које је Барселона уплатила бившем потпредсједнику Техничког судијског комитета Хосеу Марији Енрикезу Негреири у периоду од 2001. до 2018. године. Случај је тренутно предмет судске истраге.

Негреира је раније изјавио да му је Барселона давала новац, али, према његовим ријечима, „само како би судио неутрално“.

На питање водитеља о случају Негреира, Мурињо је одговорио:

„Када сам био овдје у првом мандату, већ сам осјећао да нешто није у реду“, рекао је.

Подсјећамо, Мурињов први тренерски мандат у Реал Мадриду трајао је од 2010. до 2013. године, што спада у период релевантан за случај Негреира.

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Тагови :

Жозе Мурињо

Суђење

Реал Мадрид

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