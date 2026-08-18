Пропао трансфер Вање Милинковића Савића у Јувентус

Аутор:АТВ редакција
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Вања Милинковић-Савић остаје у Наполију! Јувентус је ријешио питање голмана довођењем Гиљерма Викарија из Тотенхема, чиме су практично затворена врата за трансфер српског репрезентативца.
Чини се да је сага око будућности Вање Милинковића-Савића добила епилог, и то не онакав какав се током љета очекивао. Српски репрезентативац је дуго повезиван са одласком из Наполија, а као једна од најзвучнијих опција помињао се Јувентус. Међутим, торински клуб је сада изабрао друго рјешење.
Јувентус је званично потврдио долазак Гиљерма Викарија из Тотенхема. Италијански голман стиже на позајмицу, уз могућност откупа уговора на крају сезоне 2026/27. За трајни трансфер Јуве би требало да издвоји осам милиона евра, док кроз бонусе укупна вриједност посла може да порасте за додатна два милиона.
Тиме је, практично, затворена могућност да Милинковић-Савић овог љета обуче дрес торинског великана. Српски чувар мреже мјесецима се налазио у центру прича о трансферу, али након што је пропао његов потенцијални одлазак у Хал, а сада и Јувентус пронашао голмана, све указује на то да ће остати у Наполију.
За Викарија је ово повратак у италијански фудбал. Двадесетдеветогодишњи чувар мреже поникао је у омладинском погону Удинезеа, а сениорску каријеру градио је кроз Венецију, Перуђу, Каљари и Емполи. Управо је у Емполију стекао пуну афирмацију и сакупио 69 наступа у Серији А.
Његове партије биле су довољне да привуче пажњу Тотенхема, који га је довео 2023. године. Током двије сезоне у Лондону уписао је чак 117 наступа, а највећи успјех остварио је прошле сезоне када је са енглеским клубом освојио Лигу Европе.
Сада се Викари враћа у Италију и постаје ново рјешење Јувентуса међу стативама. За Милинковића-Савића, међутим, то значи да се једно од најчешће помињаних решења за његову будућност више не налази на столу.
(б92)
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