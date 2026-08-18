Освојио Лигу шампиона, повукао се у 30. години уз 12 чизбургера, сада се вратио и заиграо у 9. лиги

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Некадашњи стуб одбране њемачке репрезентације, Бајерна и Борусије из Дортмунда, Никлас Зиле (30), поново је у центру пажње свјетске јавности. Само три месеца након што је на бизаран и емотиван начин објавио крај професионалне каријере, Зиле се вратио на терен, али у потпуно другачијем амбијенту и улози.
Дојучерашњи дефанзивац, који је у каријери освојио 14 трофеја са Баварцима (укључујући и Лигу шампиона) и сакупио 49 наступа за „Панцере“, дебитовао је за аматерски клуб Тифенбах, који се такмичи у деветом рангу немачког фудбала. Иако је читаву каријеру провео у задњој линији, Зиле је на дебију заиграо као нападач и одмах се уписао у стријелце.
Његов тим је поражен резултатом 2:7, али резултат је остао у другом плану. Права сензација био је Зилеов наступ на малом сеоском терену, гдје је након меча провео сате фотографишући се са дјецом и потписујући аутограме, показујући да је коначно пронашао мир ван притиска врхунског спорта.
🇩🇪 Niklas Süle retired from professional football at the end of last season due to almost suffering a third ACL injury.— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) August 18, 2026
He's now back playing, doing what he loves, for amateur German side SV Tiefenbach in Kreisliga.pic.twitter.com/nwMnwcdoUO
Подсјетимо, Зиле је прије три мјесеца шокирао Њемачку најавом пензије у 30. години. У изузетно искреном и самокритичном интервјуу, говорио је о својој 13-годишњој каријери, али и о непрестаној борби са вишком килограма која га је пратила од првог дана.
Симболичан крај професионалне каријере обиљежио је наручивши 12 чизбургера усред интервјуа.
Зиле је том приликом открио и потресне детаље о суровости професионализма. Признао је да је у Бајерну, уочи званичних мјерења, знао да не једе по читав дан и да проводи сате у сауни носећи кабаницу како би кроз зној експресно изгубио тежину.
Према званичним подацима Бундеслиге, његова тежина варирала је од 91 до преко 110 килограма. Управо су ти проблеми у мају 2024. године довели до тога да испадне из форме и пропусти Европско првенство, упркос томе што је током љета ангажовао приватног тренера и смршао десетак килограма у покушају да спаси каријеру у Дортмунду.
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