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Освојио Лигу шампиона, повукао се у 30. години уз 12 чизбургера, сада се вратио и заиграо у 9. лиги

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18.08.2026 17:47

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Освојио Лигу шампиона, повукао се у 30. години уз 12 чизбургера, сада се вратио и заиграо у 9. лиги
Фото: X

Некадашњи стуб одбране њемачке репрезентације, Бајерна и Борусије из Дортмунда, Никлас Зиле (30), поново је у центру пажње свјетске јавности. Само три месеца након што је на бизаран и емотиван начин објавио крај професионалне каријере, Зиле се вратио на терен, али у потпуно другачијем амбијенту и улози.

Дојучерашњи дефанзивац, који је у каријери освојио 14 трофеја са Баварцима (укључујући и Лигу шампиона) и сакупио 49 наступа за „Панцере“, дебитовао је за аматерски клуб Тифенбах, који се такмичи у деветом рангу немачког фудбала. Иако је читаву каријеру провео у задњој линији, Зиле је на дебију заиграо као нападач и одмах се уписао у стријелце.

Његов тим је поражен резултатом 2:7, али резултат је остао у другом плану. Права сензација био је Зилеов наступ на малом сеоском терену, гдје је након меча провео сате фотографишући се са дјецом и потписујући аутограме, показујући да је коначно пронашао мир ван притиска врхунског спорта.

Подсјетимо, Зиле је прије три мјесеца шокирао Њемачку најавом пензије у 30. години. У изузетно искреном и самокритичном интервјуу, говорио је о својој 13-годишњој каријери, али и о непрестаној борби са вишком килограма која га је пратила од првог дана.

Симболичан крај професионалне каријере обиљежио је наручивши 12 чизбургера усред интервјуа.

Зиле је том приликом открио и потресне детаље о суровости професионализма. Признао је да је у Бајерну, уочи званичних мјерења, знао да не једе по читав дан и да проводи сате у сауни носећи кабаницу како би кроз зној експресно изгубио тежину.

Према званичним подацима Бундеслиге, његова тежина варирала је од 91 до преко 110 килограма. Управо су ти проблеми у мају 2024. године довели до тога да испадне из форме и пропусти Европско првенство, упркос томе што је током љета ангажовао приватног тренера и смршао десетак килограма у покушају да спаси каријеру у Дортмунду.

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Тагови :

Никлас Зиле

Фудбал

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