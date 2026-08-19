Умро Лазар Радовић, легендарни фудбалер Партизана и репрезентације

Аутор:АТВ редакција
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Легендарни фудбалер Партизана и некадашњи репрезентативац Југославије, Лазар Радовић, преминуо је у 87. години живота, саопштио је Фудбалски савез Србије.
Радовић је био истакнути члан једне од најуспешнијих генерација у историји београдских "црно-белих". Рођен је 13. новембра 1937. године у Подгорици, гдје је у екипи Будућности направио своје прве фудбалске кораке.
У Партизан је стигао 1958. године и током седам сезона проведених у Хумској оставио је неизбрисив траг. Са "парним ваљком" је освојио четири титуле првака Југославије (1961, 1962, 1963. и 1965. године), чиме се сврстао у ред најтрофејнијих играча клуба из тог периода.
Интернационалну каријеру градио је у Грчкој, наступајући за Трикалу, док је у Холандији бранио боје екипа Ксеркес и ПСВ Ајндховен, гдје је и завршио играчку каријеру.
За репрезентацију Југославије одиграо је седам утакмица. Дебитовао је у октобру 1963. године у мечу против Румуније у Букурешту, док је посљедњи наступ у државном тиму забиљежио годину дана касније у Тел Авиву против Израела.
По завршетку активног играња фудбала, остао је посвећен спорту кроз рад у Фудбалском савезу Југославије, гдје је обављао функције члана Међународне комисије и председника Стручног одбора.
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