Бивши репрезентативац француске потписао за клуб у власништву Ђоковића

Аутор:АТВ редакција
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Некадашњи француски фудбалски репрезентативац Ђибрил Сидибе потписао је уговор са Ле Маном до јуна 2028. године уз могућност продужења на још једну сезону.
Сидибе (34) је у Ле Ман стигао као слободан играч, пошто му је на крају прошле сезоне истекао уговор са Тулузом.
Он је раније играо за АЕК из Атине, Евертон, Монако, Лил и Троа.
За репрезентацију Француске је од 2016. до 2018. године одиграо 18 утакмица, а са "триколорима" је освојио Свjетско првенство 2018.
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"Изабрао сам Ле Ман због пројекта и амбиција клуба. Сви дијелимо исту жељу: да заједно помогнемо овом тиму да напредује", изјавио је Сидибе, који је шесто појачање Ле Мана у љетном прелазном року, преноси "Телеграф".
Фудбалери Ле Мана ће 22. августа у првом колу француског првенства дочекати Брест.
Иначе, сувласник Ле Мана је најбољи српски тенисер Новак Ђоковић.
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