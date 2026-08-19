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Бивши репрезентативац француске потписао за клуб у власништву Ђоковића

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 08:45

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Новак Ђоковић из Србије слави победу против Романа Сафијулина из Русије у мечу четвртог кола мушког сингла на Вимблдону у Лондону, у недељу, 5. јула 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Brian Inganga

Некадашњи француски фудбалски репрезентативац Ђибрил Сидибе потписао је уговор са Ле Маном до јуна 2028. године уз могућност продужења на још једну сезону.

Сидибе (34) је у Ле Ман стигао као слободан играч, пошто му је на крају прошле сезоне истекао уговор са Тулузом.

Он је раније играо за АЕК из Атине, Евертон, Монако, Лил и Троа.

За репрезентацију Француске је од 2016. до 2018. године одиграо 18 утакмица, а са "триколорима" је освојио Свjетско првенство 2018.

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"Изабрао сам Ле Ман због пројекта и амбиција клуба. Сви дијелимо исту жељу: да заједно помогнемо овом тиму да напредује", изјавио је Сидибе, који је шесто појачање Ле Мана у љетном прелазном року, преноси "Телеграф".

Фудбалери Ле Мана ће 22. августа у првом колу француског првенства дочекати Брест.

Иначе, сувласник Ле Мана је најбољи српски тенисер Новак Ђоковић.

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Тагови :

Новак Ђоковић

Ђибрил Сидибе

ФК Ле Ман

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