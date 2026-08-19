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Неуролог открио шта се дешава са Мусиалом

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 16:20

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Неуролог открио шта се дешава са Мусиалом
Фото: Tanjug/AP/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Њемачки фудбалер и играч Бајерна Џамал Мусиала (23) у размаку од четири дана двапут се срушио на терен током припремних утакмица Бавараца, након чега је открио да су му љекари дијагностиковали краткотрајне епизоде одсутности повезане с неуролошком дисфункцијом.

Њемачки „Билд“ сада је о његовом случају разговарао с професором Кристофом Клајншницом, директором Клинике за неурологију Универзитетске болнице у Есену.

„Из неуролошке перспективе, ово би могао бити епилептички напад, односно такозвана апсанс епилепсија“, изјавио је Клајншниц за „Билд“, нагласивши да је немогуће говорити о коначној дијагнози без увида у све неуролошке налазе.

Џамал Мусијала

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Мусиала поново се срушио на терену, 4 минута био у игри

Према дефиницији Међународне лиге против епилепсије, апсанси су напади које карактеришу нагли и краткотрајни губитак свијести и изостанак реакције на окружење. Сам краткотрајни губитак пажње није довољан за постављање дијагнозе, већ су неопходни детаљни клинички налази и дијагностика.

„Ово стање се успјешно лијечи и Мусиала би могао наставити да игра фудбал“, додао је Клајншниц.

Уколико се потврди ова дијагноза, њемачки неуролог сматра да би Мусиали била потребна стална терапија. Он поново напомиње да није Мусиалин изабрани љекар те да је његов коментар само стручна процјена могућег узрока симптома, а не званична дијагноза.

Бајерн је био упознат са ситуацијом

Спортски директор Бајерна Макс Еберл (Max Eberl) потврдио је након другог инцидента да је клуб био упознат с Мусиалиним здравственим стањем. Из клуба су нагласили да су његови наступи против Лајпцига и Хајденхајма били унапријед договорени с љекарским тимом те да тренутно нема назнака да би овај неуролошки проблем могао угрозити наставак његове професионалне каријере.

Мусиала ће наставити с детаљним прегледима и терапијом код специјалиста неурологије, док његов наступ у њемачком Суперкупу против Борусије Дортмунд (Borussia Dortmund) још није званично потврђен.

(Кликс)

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Тагови :

Џамал Мусиала

Њемачка

Бајерн Минхен

Фудбал

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