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Граорац: Важно да се окупљамо и памтимо борце који су одбранили Српску

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 08:44

Коментари:

5
Граорац: Важно да се окупљамо и памтимо борце који су одбранили Српску
Фото: АТВ

Предсједник Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац изјавила је Срни, поводом предстојећег Сабора борачке популације на Хан Пијеску, да је јако значајно да се српски народ окупља, а нарочито некадашњи борци који су одбранили Републику Српску.

"Важно је да се људи који су преживјели и одбранили нашу Републику Српску окупљају јер због њих ми данас живимо у миру и слободи", истакла је Граорчева.

Према њеним ријечима, значајно је да се генерацијама које сада стасавају и не памте ратне догађаје и све оно што је задесило Србе на овим просторима преноси култура сјећања.

Она је навела да се треба његовати заједништво, поштовање породице, као и моралних, националних и свих других вриједности које су Србима важне и које чувају кроз вијекове.

"Све то морамо пренијети нашим потомцима да бисмо били сигурни да ћемо као народ опстати на овом подручју", рекла је Граорчева.

Сабор ће бити одржан у недјељу, 30. августа, на излетишту Комница код Хан Пијеска од 12.00 часова.

Планирано је да буде постављен и камен темељац за обнову мотела "Јела" у близини Хан Пијеска, који је имао судбоносну улогу за слободу и Републику Српску.

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Подијели:

Тагови :

Исидора Граорац

Хан Пијесак

Сабор борачке популације

Република Српска

Борци Републике Српске

Коментари (5)

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