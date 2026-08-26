Одређен притвор за Горана Чубрилу за помоћ Вујовићу

Аутор:АТВ редакција
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Одређен је притвор за Горана Чубрила, због постојања основане сумње да је починио кривично дјело "Помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела".
"Поступајући судија за претходни поступак Основног суда у Требињу, одлучујући о приједлогу за одређивање притвора Окружног јавног тужилаштва у Требињу, број: Т16 0 КТ 0016172 26 од 24.08.2026. године, дана 25.08.2026. године донио је Рјешење број: 95 0 К 101024 26 Кпп којим је осумњиченом Г. Ч. одредио притвор због постојања основане сумње да је починио кривично дјело Помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела из члана 333. став 3. у вези са ставом 1. Кривичног законика Републике Српске", наводи Основни суд у Требињу.
Како се даље наводи у саопштењу, притвор по овом рјешењу може трајати најдуже мјесец дана, а има се рачунати од дана 23.08.2026. године од 02.50 часова, као часа лишења слободе.
Притвор је према осумњиченом Горану Чубрилу одређен због постојања притворских разлога из члана 197. став 1. тачка б) Закона о кривичном поступку Републике Српске, саопштио је Основни суд у Требињу.
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Ухапшен Жељко Вујовић, осумњичен за гажење људи на коњским тркама
Подсјећања ради, Жељко Вујовић осумњичен је да је у селу Бијељани код Билеће на коњичким тркама приликом бахате и неконтролисане вожње газио људе при чему је троје лица повриједио те им нанио лакше тјелесне повреде.
Окружни суд у Требињу данас ће одлучивати и о приједлогу за одређивање мјере притвора Жељку Вујовићу, потврдио је за АТВ предсједник овог суда Бојан Стевић.
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