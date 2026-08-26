Ухапшен због крађе 250 метара бакарног кабла

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је у Бањалуци ухапсила Ж.М. због сумње да је из гараже јавне институције украо око 250 метара бакарног кабла.
Надлежној полицијској станици јуче око 19,50 часова пријављено је да непознато мушко лице отуђује бакарне каблове из гараже јавне институције у Бањалуци.
Полицијски службеници су одмах изашли на лице мјеста гдје су затекли лице Ж.М. које је лишено слободе.
Извршеним увиђајем утврђено је да је отуђено око 250 метара бакарног кабла, који је пронађен и враћен власнику.
О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, саопштено је из ПУ Бањалука.
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