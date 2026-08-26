За суфинансирање научних публикација 150.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске расписало је Конкурс за суфинансирање научних публикација у 2026. години, за шта је предвиђено 150.000 КМ.
Овим конкурсом биће суфинансиране научне монографије, научни часописи, зборници са научних скупова и тематски зборници и зборници докумената.
На конкурс се могу пријавити научноистраживачке организације и научна удружења из Републике Српске које су уписане у Регистар научноистраживачких организација и научних удружења који се води при Министарству и овлашћени издавачи научних публикација из Републике Српске, уписани у Регистар издавача који се води при Министарству просвјете и културе.
Aутори публикација не могу бити директни корисници средстава за суфинансирање научних публикација, већ се за њих могу пријавити путем научноистраживачких организација, научних удружења и издавача из претходног става, осим у случају кад је издавач позната међународна издавачка кућа са дугом традицијом у издавању научне литературе.
Конкурс је отворен до 30. септембра 2026. године, а обрасци пријава на конкурс могу се преузети на интернет страници Министарства и у Министарству. Пријаве на конкурс слати на адресу Министарства: Трг Републике Српске бр. 1, 78000 Бања Лука.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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