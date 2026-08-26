Logo

За суфинансирање научних публикација 150.000 КМ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 10:09

Коментари:

1
Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.
Фото: ATV

Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске расписало је Конкурс за суфинансирање научних публикација у 2026. години, за шта је предвиђено 150.000 КМ.

Овим конкурсом биће суфинансиране научне монографије, научни часописи, зборници са научних скупова и тематски зборници и зборници докумената.

На конкурс се могу пријавити научноистраживачке организације и научна удружења из Републике Српске које су уписане у Регистар научноистраживачких организација и научних удружења који се води при Министарству и овлашћени издавачи научних публикација из Републике Српске, уписани у Регистар издавача који се води при Министарству просвјете и културе.

МНВ публикације
МНВ публикације
Ustupljena fotografija

Aутори публикација не могу бити директни корисници средстава за суфинансирање научних публикација, већ се за њих могу пријавити путем научноистраживачких организација, научних удружења и издавача из претходног става, осим у случају кад је издавач позната међународна издавачка кућа са дугом традицијом у издавању научне литературе.

Конкурс је отворен до 30. септембра 2026. године, а обрасци пријава на конкурс могу се преузети на интернет страници Министарства и у Министарству. Пријаве на конкурс слати на адресу Министарства: Трг Републике Српске бр. 1, 78000 Бања Лука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

МНВ

Влада Републике Српске

конкурс

научне публикације

финансијска подршка

Коментари (1)

Више из рубрике

Граорац: Важно да се окупљамо и памтимо борце који су одбранили Српску

Република Српска

Граорац: Важно да се окупљамо и памтимо борце који су одбранили Српску

3 ч

5
предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић честитао Сари Ћирковић пролазак у полифинале: Навијамо за још једну велику побједу

12 ч

0
Додик у Русији у званичној посјети

Република Српска

Додик: Морамо водити рачуна о потрошњи и очувати добре плате и куповну моћ наших грађана

12 ч

3
Борис Шкипина изабран је за предсједника Организације младих СНСД-а.

Република Српска

Борис Шкипина реизабран за предсједника Организације младих СНСД-а

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

51

Још три дана до петог "Борик баскет 3x3": Спортски спектакл уз хуманитарни програм

11

39

Возио се скутером и нестао: Пронађен неколико сати касније хипотермичан

11

33

Њемачка банка финансирала један од највећих бордела у Европи: Сада је под истрагом

11

13

Упозорење за грађане: Настављају се врућине, температурни пик у петак

11

12

Пријети ли човјечанству колапс: Свијет се суочава са историјским падом броја становника

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима