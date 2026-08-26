Без плана: У ватреном обручу – како се борити против пожара?

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Без плана, у опасности од пожара овог пакленог врућег љета нашле су се стотине хиљада људи. Како се припремити за пожарну сезону и колико је одговорно понашање кључно у борби против ватрене стихије?

Током овог паклено врућег љета, стотине хиљада људи нашле су се у близини пожаришта, често без јасног плана како реаговати у случају опасности. Како направити план да пожара више не буде, готово је немогућа мисија. Али како коначно схватити да се без плана ватром једноставно не смије играти? У емисији „Без плана“, уредник и водитељ Предраг Ћурковић о борби против пожара разговара са Мирославом Малинићем, командантом Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука. „Без плана“ сриједом у 29 часова и 30 минута.

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