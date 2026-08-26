Logo

Без плана: У ватреном обручу – како се борити против пожара?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Извор:

АТВ

26.08.2026 10:42

Коментари:

0
Без плана: У ватреном обручу – како се борити против пожара?
Фото: атв

Без плана, у опасности од пожара овог пакленог врућег љета нашле су се стотине хиљада људи. Како се припремити за пожарну сезону и колико је одговорно понашање кључно у борби против ватрене стихије?

Током овог паклено врућег љета, стотине хиљада људи нашле су се у близини пожаришта, често без јасног плана како реаговати у случају опасности.

Како направити план да пожара више не буде, готово је немогућа мисија. Али како коначно схватити да се без плана ватром једноставно не смије играти?

У емисији „Без плана“, уредник и водитељ Предраг Ћурковић о борби против пожара разговара са Мирославом Малинићем, командантом Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука.

„Без плана“ сриједом у 29 часова и 30 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

без плана

пожар

Коментари (0)

Више из рубрике

Битно: Школовање дјеце код куће

Емисије

Битно: Школовање дјеце код куће

21 ч

0
Бизинис план: Од свјетских тржишта до домаће привреде

Емисије

Бизинис план: Од свјетских тржишта до домаће привреде

1 д

0
Важно: Све учесталији напади на Србе у Хрватској

Емисије

Важно: Све учесталији напади на Србе у Хрватској

1 д

0
Никад није касно: Четворица ветеранa у необичнoj мисији

Емисије

Никад није касно: Четворица ветеранa у необичнoj мисији

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

39

Возио се скутером и нестао: Пронађен неколико сати касније хипотермичан

11

33

Њемачка банка финансирала један од највећих бордела у Европи: Сада је под истрагом

11

13

Упозорење за грађане: Настављају се врућине, температурни пик у петак

11

12

Пријети ли човјечанству колапс: Свијет се суочава са историјским падом броја становника

11

10

Ко је дјевојка која је залудјела интернет: Сви су заљубљени у њу!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима