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Ко је дјевојка која је залудјела интернет: Сви су заљубљени у њу!

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26.08.2026 11:10

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Ани Гавино Осорно модел Шпанија постала позната преко видеа друштвене мреже
Фото: X/Restricted footage/printscreen

Друштвеним мрежама посљедњих дана масовно се шири снимак атрактивне дјевојке која је привукла огромну пажњу корисника, а многи су се запитали ко је она. Ријеч је о "Ани Гавино Осорно", шпанском моделу који иза себе већ има озбиљну каријеру у свијету моде.

Иако је шира интернетска публика тек сада открива захваљујући виралном снимку, Ана никако није непознато име у модној индустрији. Према њеном професионалном профилу на Моделс.ком, долази из Шпаније, а тренутно је заступају Фифт Моделс из Барселоне, која јој је матична агенција, те Ајконик Менаџмент у Берлину.

Њена каријера траје већ годинама. Пажњу модне сцене привукла је још 2017. године када је побиједила на првом издању такмичења Гот Доблер Моделс у Севиљи.

Након тога услиједили су ангажмани за нека веома позната имена и модне публикације.

Ана се појављивала у едиторијалима за Вог Чесловакиа, Харперс Базар Еспања, Мухер Хоy и Марие Клаире, док је радила и кампање за модне куће попут Брунела Кукунелија и Блумаринеа.

За Вог снимила је модни едиторијал још 2021. године, док је годину касније радила за шпанско издање Харперс Базара. Њено име посљедњих година редовно се појављује у европским модним едиторијалима и кампањама.

Популарност јој није ограничена само на модне писте и часописе. На друштвеним мрежама већ има стотине хиљада пратилаца, а њен профил на Моделс.ком тренутно биљежи око 290.000 пратилаца на друштвеним платформама.

Вирални снимак сада је њен лик представио и публици која не прати моду, па су се испод бројних објава почела низати питања о томе ко је дјевојка са снимка.

Одговор је, дакле, једноставан: није ријеч о случајној пролазници коју је интернет преко ноћи претворио у звијезду, него о професионалној шпанској манекенки Ани Гавиñо Осорно, која је већ сарађивала с неким од познатијих европских модних магазина и брендова.

Интернет ју је можда управо открио, али модни свијет за њу зна већ годинама.

(Аваз)

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Тагови :

Ани Гавино Осорно

модел

моделинг

видео снимак

друштвене мреже

Шпанија

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