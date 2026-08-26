Ко је дјевојка која је залудјела интернет: Сви су заљубљени у њу!

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Друштвеним мрежама посљедњих дана масовно се шири снимак атрактивне дјевојке која је привукла огромну пажњу корисника, а многи су се запитали ко је она. Ријеч је о "Ани Гавино Осорно", шпанском моделу који иза себе већ има озбиљну каријеру у свијету моде.
Иако је шира интернетска публика тек сада открива захваљујући виралном снимку, Ана никако није непознато име у модној индустрији. Према њеном професионалном профилу на Моделс.ком, долази из Шпаније, а тренутно је заступају Фифт Моделс из Барселоне, која јој је матична агенција, те Ајконик Менаџмент у Берлину.
Њена каријера траје већ годинама. Пажњу модне сцене привукла је још 2017. године када је побиједила на првом издању такмичења Гот Доблер Моделс у Севиљи.
Након тога услиједили су ангажмани за нека веома позната имена и модне публикације.
Ана се појављивала у едиторијалима за Вог Чесловакиа, Харперс Базар Еспања, Мухер Хоy и Марие Клаире, док је радила и кампање за модне куће попут Брунела Кукунелија и Блумаринеа.
I'm really surprised that people don't know what this girl does. pic.twitter.com/UPAcl3eyeE— Restricted footage (@Restrictfootage) August 25, 2026
За Вог снимила је модни едиторијал још 2021. године, док је годину касније радила за шпанско издање Харперс Базара. Њено име посљедњих година редовно се појављује у европским модним едиторијалима и кампањама.
Популарност јој није ограничена само на модне писте и часописе. На друштвеним мрежама већ има стотине хиљада пратилаца, а њен профил на Моделс.ком тренутно биљежи око 290.000 пратилаца на друштвеним платформама.
Вирални снимак сада је њен лик представио и публици која не прати моду, па су се испод бројних објава почела низати питања о томе ко је дјевојка са снимка.
Одговор је, дакле, једноставан: није ријеч о случајној пролазници коју је интернет преко ноћи претворио у звијезду, него о професионалној шпанској манекенки Ани Гавиñо Осорно, која је већ сарађивала с неким од познатијих европских модних магазина и брендова.
Интернет ју је можда управо открио, али модни свијет за њу зна већ годинама.
(Аваз)
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