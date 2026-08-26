Откривен узрок смрти Доли Партон

Аутор:АТВ редакција
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Узрок смрти легендарне Доли Партон званично је потврђен након што је икона кантри музике преминула јуче, у уторак 25. августа, у 80. години живота.
Вијест о њеном одласку подијелила је њена породица путем званичног саопштења.
Партон је у посљедњих неколико мјесеци јавно говорила о свом здравственом стању. У посљедњем ажурирању, објављеном прошле недјеље, признала је да се бори са здравственим проблемима које је занемарила док је његовала свог супруга, са којим је била у браку 58 година, Карла Дина, прије његове смрти прошле године.
Њен тим је сада потврдио да је пјевачица преминула након „кратке борбе са канцером” (према писању магазина Биллбоард).
У дирљивом саопштењу које је потписао „Тим Доли”, наводи се:
„Наша вољена Доли Партон провела је свој живот и каријеру доносећи радост, смијех, наду и интегритет у све што је дотакла. Њена непревазиђена дарежљивост дотакла је животе небројених људи које никада не би упознала, а ипак је увијек била ту да понуди руку помоћи.”
У саопштењу је наглашен и њен невјероватан хуманитарни допринос:
„Било да се ради о стотинама милиона књига донираних кроз њену непроцјењиву библиотеку Имагинатион Либрарy или финансирању истраживања која су помогла у стварању спасоносне вакцине коришћене широм свијета, Долина безусловна љубав према свим људима била је водећа сила њеног трајног утицаја.”
Тим је закључио: „Након што се храбро суочила са кратком борбом против канцера, Доли је данас напустила свој земаљски живот у Вандербилт-Инграм канцер центру (Vanderbilt-Ingram Cancer Center) у Нешвилу, Тенеси, окружена вољенима.”
Након вијести о њеној смрти, бројне колеге и пријатељи из света музике и шире упутили су посљедње поздраве. Међу њима су Елтон Џон, Пол Макартни, Тејлор Свифт, Мик Џегер, Деби Хари, Еминем и њена кумчад, Мајли Сајрус.
Емили Ивис, организаторка фестивала Гластонбери (Glastonbury), присетила се њеног историјског наступа из 2014. године:
Култура
Преминула Доли Партон
„Била је огромна маса људи на пољу током њеног наступа, сунце је сијало, а када је закорачила на Пyрамид Стаге, завладала је сценом. Било је то просто магично. Хвала ти на свему, Доли.”
У саопштењу породице којим је потврђена смрт, истакнуто је:
„Наслеђе Доли Партон је наслеђе љубави, саосећања и отпорности. Са каријером која је трајала седам деценија, инспирисала је генерације умјетника и обожавалаца својом музиком и непоколебљивом посвећеношћу да свет учини бољим мјестом. Њене песме ће наставити да одјекују код људи свих узраста, а њен филантропски рад имаће трајан утицај.”
Сама Доли је у обраћању прошле недјеље навела: „Бавила сам се неким здравственим проблемима на које једноставно нисам обраћала пажњу док сам пазила на Карла”, додајући: „Озбиљно, ипак, иако се још увек опорављам, и даље радим.”
У марту, током свог првог јавног појављивања након неколико месеци на имању Доливуд (Dollywood), изјавила је:
„Једноставно сам се на неки начин истрошила и изморила, тугујући за Карлом и због много других ситница које су се дешавале. Довела сам себе у стање гдје ми је било потребно да се поново изградим духовно, емотивно и физички. Али, све је добро. То ме није успорило.”
(телеграф)
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