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Међународни дан паса: Најбољи човјеков пријатељ има свој дан!

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 09:58

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Фото: Pexel/ Elina Volkova

Међународни дан паса обиљежава се данас као посебан дан посвећен четвороножним пријатељима који својим присуством обогаћују свакодневицу човјека.

Овај дан подсјећа на значај паса у друштву и њихов допринос људима, а прилика је и да се још једном укаже на потребу за њиховом заштитом, без обзира на расу или околности у којима живе.

Пси су одувијек били партнери људима – од лова и чувања стада до помагања у терапији, спасавању и асистенцији лицима са инвалидитетом.

Њихова оданост, љубав и емпатија према људима чине их незамјењивим.

Међународни дан паса прилика је за присјећање колико су љубимци важни, али и да се укаже на проблем напуштених паса и потребу за збрињавањем и одговорним удомљавањем.

Обиљежавање овог дана може укључивати различите активности, од провођења квалитетног времена са љубимцем кроз шетње и игру до помагања псима у потреби, посјетом азилу или донацијом хране и потрепштина.

Такође, важно је едуковати се о одговорном власништву, стерилизацији и етичком поступању према животињама.

Пси нису само љубимци – они су терапеути, помагачи и пријатељи који често пружају емоционалну подршку и смањују стрес.

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Тагови :

Међународни дан паса

Кућни љубимци

најбољи човјеков пријатељ

животиња

пас

човјек и пас

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