Ухапшен серијски пљачкаш: Варао болесне и старе, знамо и ко је

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Бањалучка полиција је у акцији "Сјена" идентификовала и ухапсила П.И., осумњиченог за низ превара и пљачки на подручју Бањалуке и Лакташа. Осумњичени је спроведен у ОЈТ Бањалука.
Како АТВ сазнаје, ријеч је Предрагу Иванићу који је од почетка године извршио 12 кривичних дјела. Он је полицији добро познат по крађама, пресуђиван је 2017., 2021., 2024. и 2025. године. Полиција му сада на терет ставља три кривична дјела "Превара" и четири кривична дјела "Тешка крађа".
"Лице П.И. сумњичи се да је од током мјесеца августа текуће године на подручју Лакташа и Бањалуке, са циљем стицања противправне имовинске користи искористило тешко здравствено стање, инвалидитет и старију животну доб оштећених лица која је доводило у заблуду нудећи им услуге или лажно приказујући чињенице или је користећи њихову непажњу улазило у домове из којих је отуђивало новац и друге вриједне предмете. Материјална штета причињена извршењем наведених кривичних дјела износи око 10.000 КМ", саопштено је из полиције.
На основу наредби судије Основног суда у Бањалуци, а уз претходну сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука извршен је претрес куће и помоћних објката, као и путничког возила које наведено лице користи којом приликом су пронађени предмети који се могу довести у везу са извршењем наведених кривичних дјела.
Иванић је ухапшен 18. августа због сумње да је преварио болесног мушкарца за 500 КМ, да би након тога искористио његово здравствено стање ушао му у кућу и украо још 3.000 КМ.
Хроника
Болесног човјека преварио за дрва, а потом му из куће украо 3.000 КМ!?
Послије хапшења и криминалистичке обраде пуштен је на слободу, да би 24 сата касније поново завршио иза решетака због нарушавања јавног реда и мира.
Он је са болесним мушкарцем договорио продају и испоруку дрва, што му је наплатио 500 КМ, а дрва није испоручио. Дан касније је искористио тешко здравствено стање оштећеног, те му ушао у кућу у којој је пронашао и украо око 3.000 КМ.
Неколико сати након тога полиција га хапси због нарушавања јавног реда и мира непристојним понашањем због чега му је уручен прекршајни налог, а због кривичних дјела преваре и пљачке против њега је достављен извјештај ОЈТ Бањалука.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
11
51
11
39
11
33
11
13
11
12
Тренутно на програму