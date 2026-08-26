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Вулић поднијела приговор ГИК-у Добој: "Изборни процес није ничија политичка прћија"

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 10:21

Коментари:

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Вулић поднијела приговор ГИК-у Добој: "Изборни процес није ничија политичка прћија"

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић рекла је Срни да је поднијела приговор Градској изборној комисији /ГИК/ Добој због озбиљних сумњи у недопуштено трговање бирачким мјестима и неправилности у предлагању кандидата за бирачке одборе за предстојеће опште изборе.

"Затражила сам да се спорна листа одбаци и да се предмет прослиједи Централној изборној комисији БиХ", истакла је Вулићева.

Она је упутила питање институцијама на нивоу БиХ и ЦИК-у докле ће ћутати док двије "тројке", српска и бошњачка, урушавају Дејтонски споразум и интересе српског народа у Републици Српској.

"Да ли ЦИК БиХ види оно што грађани виде? Да ли ће институције БиХ и ЦИК, ако се овакве ствари буду толерисале, постати саучесник у тој политици?", упитала је Вулићева.

Она сматра да на та питања ЦИК мора дати јасан одговор и упозорава да "изборни процес није ничија политичка прћија, а институције не смију бити сервис било које `тројке`".

Медији су раније објавили да се на списку бирачких одбора Странке за БиХ у Добоју налазе искључиво активисти СДС-а, а да је овлаштено лице ове странке функционер Покрета сигурна Српска.

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Тагови :

Сања Вулић

ГИК

Добој

ЦИК БиХ

Парламентарна скупштина БиХ

Коментари (2)

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