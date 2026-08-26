Трнинић обишао пољопривредне произвођаче у Градишци и Лакташима

Аутор:АТВ редакција
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Директор Агенције за аграрна плаћања Републике Српске, Александар Трнинић обишао је пољопривредне произвођаче на подручју Градишке и Лакташа.
"Када сте у канцеларији и одобравате захтјеве не видите све те пољопривредне произвођаче и њихов велики труд и рад. Зато сам изузетно срећан што сам данас са нашим вриједним домаћинима и видим да су на мудар и ефектан начин искористили средства која смо им одобрили" рекао је за АТВ Трнинић.
Детаље посјете доносимо у недјељном Аграру.
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