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Трнинић обишао пољопривредне произвођаче у Градишци и Лакташима

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 10:28

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Директор Агенције за аграрна плаћања
Фото: Ustupljena fotografija

Директор Агенције за аграрна плаћања Републике Српске, Александар Трнинић обишао је пољопривредне произвођаче на подручју Градишке и Лакташа.

"Када сте у канцеларији и одобравате захтјеве не видите све те пољопривредне произвођаче и њихов велики труд и рад. Зато сам изузетно срећан што сам данас са нашим вриједним домаћинима и видим да су на мудар и ефектан начин искористили средства која смо им одобрили" рекао је за АТВ Трнинић.

Александар Трнинић
Александар Трнинић
Ustupljena fotografija

Детаље посјете доносимо у недјељном Аграру.

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Тагови :

Александар Трнинић

Агенција за аграрна плаћања

Пољопривреда

посјета

сточарство

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