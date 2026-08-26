Суд одбацио жалбу Жизел Максвел: „Докази недвосмислено потврђују кривицу“

Аутор:АТВ редакција
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Амерички судија одбацио је жалбу Жизел Максвел на пресуду за трговину људима ради сексуалног искоришћавања, оцијенивши њене тврдње неозбиљним и неутемељеним.
Максвел (64) служи 20-годишњу затворску казну због своје улоге у врбовању дјевојака за покојног сексуалног преступника Џефрија Епстајна. Осуђена је у децембру 2021. године, преноси Би-Би-Си.
Максвел се жалила на пресуду по пет тачака оптужнице, наводећи да су јој више пута прекршена уставна права. Њујоршки судија одбио је жалбу, коју је описао као опширну и збуњујућу.
У жалби је тврдила да недавно објављени документи Министарства правде, повезани с Епстајном, подржавају њену тврдњу о неправедној осуди. Судија је, међутим, закључио да ти документи „не само да је не ослобађају, него је додатно инкриминишу или потврђују ваљаност“ пресуде.
Судија је истакао да је жалба потпуно промашена.
„Готово све њене тврдње процедурално су недопуштене. Огроман број исказа и доказа са суђења недвосмислено је потврдио њену кривицу. Тврдње из захтјева доказано су неутемељене и већином се ослањају на нагађања, искривљавање чињеница или чисте лажи“, наведено је у судском образложењу.
„Максвел није понудила ниједну чињеницу која би могла утицати на исход суђења“, закључио је судија. Истовремено је упозорио Максвел да не подноси нове жалбе јер се „неће сматрати поднесенима у доброј вјери“.
Максвел је осуђена јер је помагала Епстајну у сексуалном злостављању. Тужиоци су током суђења доказали да је од 1994. до 2004. године врбовала и припремала дјевојке, од којих су неке имале само 14 година. Епстајн, који је 2019. године умро у затвору, потом их је сексуално злостављао.
У фебруару ове године Максвел се путем видео-линка јавила на сједницу Одбора за надзор Представничког дома америчког Конгреса, али је одбила да одговара на питања. Искористила је право на шутњу загарантовано Петим амандманом.
Предсједник Одбора, републиканац Џејмс Комер, рекао је да је такав исход велико разочарање.
„Имали смо много питања о злочинима које су она и Епстајн починили, као и о могућим саучесницима“, додао је Комер.
Максвел је раније затражила помиловање од америчког предсједника Доналда Трампа. Упитан прошлог октобра да ли ће размотрити њен случај, Трамп је одговорио: „О томе не бих ни размишљао“.
Затим је додао: „Не знам ништа о томе, разговараћу с Министарством правде“.
Амерички Сенат је прошлог мјесеца усвојио резолуцију против било каквог предсједничког помиловања Жизел Максвел.
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