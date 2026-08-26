Малољетна улази у ријалити, ни школу није завршила: Мајка потписала сагласност

Аутор:АТВ редакција
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Нова учесница „Елите 10“, седамнаестогодишња Јована Косовац из Новог Сада, већ је привукла велику пажњу јавности, иако још није ни закорачила у „Белу кућу“.
Млада такмичарка је, у пратњи мајке, дошла како би била потписана сагласност за њен улазак у ријалити, будући да нема довољно година да самостално донесе такву одлуку.
Упркос противљењу дијела породице и пријатеља, Јована је, како тврди, чврсто ријешена да постане дио пројекта и направи шоу о којем ће се дуго причати. Како је изазвала велику пажњу јавности, у јавности су се појавили и детаљи о младој ријалити такмичарки која ће учествовати у „Елити 10“.
Јована Косовац долази из Новог Сада, а са само 17 година, како сама тврди, искусила је животне ситуације које су, према њеним ријечима, биле веома бурне. Посебну пажњу привукла је изјавама које је дала за „Србија шоу биз“, као и тврдњама да је својевремено била уплетена у љубавне односе са заузетим мушкарцима.
Јована је без устручавања рекла да је, како тврди, била разлог распада више бракова, а посебно је шокирала тврдњом да међу мушкарцима о којима говори има и познатих лица.
„Постоје мушкарци који су били у „Задрузи“ и који тек треба да уђу, растурила сам више бракова. Поносна сам на то, женама сам објаснила какви су ти мушкарци. Ја растурим брак, па одем. Било је мушкараца са Дедиња, мало старијих. Један је и даље у браку“, рекла је Јована окупљеним медијима који су је чекали испред Пинка.
Њене тврдње изазвале су бројне реакције, посебно због тога што најављује да би се у ријалитију могла отворено суочити са људима из своје прошлости.
Осим љубавних скандала, Јована је раније причала и о сукобима и бурним ситуацијама из свог живота, због чега се већ сада поставља питање какву ће атмосферу донијети у „Белу кућу“.
Подсјетимо, прије него што је са мајком дошла да потпише уговор, Јована је за медије говорила и о свом уласку у ријалити.
„Нисмо се још договорили, тек кад дође мајка, без ње ништа. Ријалити „Елита 10“ ми је пречи од школе, школу не волим, нисам завршила ни средњу. Тукла сам се, избачена сам. Са татом не живим, разведени су, било је насиља у породици. Тата је тукао маму и мене. Био је алкохоличар, сад се промијенио, али прошлост не може да се заборави. Понекад се чујемо, али нисмо у контакту“, рекла је она.
Иако је још увијек малољетна, Јована очигледно нема намјеру да се повуче пред камерама. С обзиром на оно што је већ открила прије самог уласка, њено учешће у „Елити 10“ већ је изазвало велику пажњу јавности.
(Курир)
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