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Ухапшен осумњичени за пожар у Котор Варошу

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 09:53

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Полиција Републике Српске
Фото: АТВ

Полиција у Котор Варошу ухапсила је Ј.Ј. из овог мјеста због сумње да је изазвао пожар у којем је страдало 30 оваца и седам коза и тиме починио кривично дјело изазивање опште опасности.

Како наводе, полицијској станици у Котор Варошу је јуче у 01:54 дојављено да је у мјесту Вранић дошло до пожара.

"На лицу мјеста уз сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука полицијски службеници Полицијске станице Котор Варош и Одјељења за експлозивне материје и послове заштите од пожара извршили су увиђај, којом приликом је утврђено да је у пожару наступила штета на објектима, укупно изгорјело 410 бала сијена и стока (30 оваца и осам коза). Материјална штета причињена овим пожаром износи око 50.000 КМ", наводе из ПУ Бањалука.

Полиција је утврдила да је пожар изазван од стране Ј.Ј. који је и ухапшен. Такође, код наведеног је утврђено и присуство 2,37 g/kg алкохола у организму.

Котор Варош пожар

Хроника

Пожар у Котор Варошу: Страдало 30 оваца и седам коза

Све мјере и радње предузете су под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а након комплетирања и документовања предмета против лица Ј.Ј. биће достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу.

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Тагови :

Полиција

хапшење

Овце

пожар

Котор Варош

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