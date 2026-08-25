Окружни суд у Требињу сутра одлучује о притвору за Жељка Вујовића

Аутор:АТВ редакција
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Окружни суд у Требињу сутра ће одлучивати о приједлогу за одређивање мјере притвора Жељку Вујовићу, потврдио је за АТВ предсједник овог суда Бојан Стевић.
Истовремено, Окружно јавно тужилаштво у Требињу поднијело је приједлог за одређивање притвора и за лице М. С. (34) из Билеће, због сумње да је починио кривично дјело помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела.
Како је саопштено из тужилаштва, М. С. се терети да је 22. августа на подручју општине Билећа помогао Вујовићу да побјегне и избјегне хапшење након кривичног дјела тешко убиство у покушају.
Иако је знао шта је Вујовић учинио, М. С. је из аутомобила путем телефона позвао треће лице (Ч. Г.) како би их превезао из мјеста Бијељани према Давидовићима.
Мјера притвора за М. С. затражена је због бојазни да би боравком на слободи могао уништити, сакрити или фалсификовати доказе важне за поступак, као и ометати истрагу утицајем на свједоке и саучеснике.
Подсјећамо, током овог тешког инцидента на подручју Билеће повријеђене су три особе, које су задобиле лакше тјелесне повреде.
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