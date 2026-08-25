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Од 31. августа почиње финансијско васкрсење: Ова 3 знака остављају беспарицу иза себе

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 17:53

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Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.
Фото: Diego Fioravanti/Pexels

Од 31. августа за три знака Зодијака почиње период у којем новац коначно престаје да буде свакодневна брига.

Сазнајте који знакови остављају беспарицу иза себе и какви им финансијски преокрети стижу до краја мјесеца.

Бик

Бику се стрпљење коначно исплаћује. Од 31. августа може стићи вијест у вези са новцем који сте већ почели да отписујете. То може бити заостала исплата, враћена позајмица, хонорар који је каснио или понуда за посао који доноси додатну зараду.

Оно што је важно јесте да не потрошите први прилив чим стигне. Ако вам новац легне на рачун, прво покријте оно што је најдуже чекало. Овај период вам даје прилику да направите мало простора за себе, а не да одмах преузмете нове трошкове.

Посебно обратите пажњу на поруку или позив који стиже почетком недјеље. Оно што на први поглед изгледа као обичан разговор може се претворити у конкретан договор.

Дјевица

Дјевицама се отвара могућност да нешто што су до сада радиле успут претворе у озбиљнији извор прихода. То може бити посао преко познаника, рад викендом, услуга коју пружате другима или вјештина за коју сте дуго мислили да није довољно вриједна.

Од 31. августа неко може показати много веће интересовање за оно што радите. Разговор о новцу биће важнији него што у први мах дјелује, зато немојте пристати на прву понуђену цифру само зато што сте срећни што се прилика појавила.

Дјевици сада највише користи њена позната способност да све провјери. Договорите цијену, рокове и начин плаћања прије него што посао почне. Када знате колико ваш труд вриједи, лакше ћете направити корак напријед.

Шкорпија

Шкорпијама крај августа доноси завршетак једне приче која је предуго остала отворена. Новац који вам неко дугује, обавеза која се стално одлагала или договор који никако да се реализује може коначно добити епилог.

Од 31. августа бићете у ситуацији да нешто што сте мјесецима носили у глави коначно ставите на папир. Најважније је да не дозволите да вас емоције наведу да одустанете од онога што вам припада.

Ако вам се неко јави са приједлогом за рјешавање старог дуга или договора, саслушајте га до краја. Овога пута постоји већа шанса да друга страна буде спремна на компромис него раније, преноси Крстарица.

Од 31. августа почиње финансијски преокрет

Овај период не мора донијети новац преко ноћи. Много реалније је да се једна ствар покрене, па за собом повуче другу. Исплата може помоћи да се затвори дуг, нови посао може донијети додатну зараду, а један добар договор може отворити врата за још неколико прилика.

Зато ова три знака не треба да чекају да им све само падне у крило. Када се појави прилика, треба одговорити, питати за услове и направити конкретан корак.

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