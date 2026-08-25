Logo

Благојевић: Национални интерес Америке је да подржи оне који је подржавају

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 17:34

Коментари:

0
Род Благојевић
Фото: АТВ

Национални интерес Америке је да подржи оне који је подржавају, рекао је бивши гувернер Илиноиса Род Благојевић.

Благојевић је на друштвеној мрежи Икс подијелио објаву предсједника Милорада Додика који оштро осуђује монструозне пријетње Техерана упућене америчком предсједнику Доналду Трампу и његовој породици преко своје државне телевизије.

Додик је у објави изразио увјерење да ће амерички предсједник знати да одговори онако како то слободан свијет очекује од њега - јасно, снажно и без повлачења.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Род Благојевић

Милорад Додик

Доналд Трамп

Америка

Коментари (0)

Прочитајте више

Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Хроника

Малољетицима који су осумњичени за подметање пожара одређен смјештај у одгојни центар

2 ч

0
Путници на аеродрому.

Свијет

Несрећа на аеродрому: Радника прегазио авион, преминуо од задобијених повреда

2 ч

0
Жељко Вујовић спроведен у ОЈТ Требиње

Хроника

Окружни суд у Требињу сутра одлучује о притвору за Жељка Вујовића

2 ч

0
Пензионер је лице које је остварило право на пензију на основу навршеног радног стажа, старосне границе или здравственог стања (инвалидитет), те након завршетка радног вијека више није у редовном радном односу, већ остварује редовна мјесечна примања од државног или приватног пензионог фонда.

Регион

Пензионер полио људе запаљивом течношћу, полиција хитно реаговала

2 ч

0

Више из рубрике

Путници на аеродрому.

Свијет

Несрећа на аеродрому: Радника прегазио авион, преминуо од задобијених повреда

2 ч

0
Трамп запријетио: Озбиљно разматрамо промјену назива језера Онтарио у језеро Америка

Свијет

Трамп запријетио: Озбиљно разматрамо промјену назива језера Онтарио у језеро Америка

3 ч

0
Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.

Свијет

САД у замјену за отварање Ормуског мореуза нуди окончање блокаде Ирана и укидање санкција

4 ч

0
Лавров: Нећемо заборавити крвави терористички напад у Старобељску

Свијет

Лавров: Нећемо заборавити крвави терористички напад у Старобељску

4 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

19

42

'Ер трактор' учествује у гашењу пожара код Требиња

19

42

Ближи се прво школско звоно: Родитељи већ рачунају колико новца би требало да издвоје

19

29

Америка укида визе за око 200.000 странаца

19

28

Клизиште у бањалучком насељу Чесма пријети кућама: Мјештани ноћи проводе у страху

19

22

Пао параглајдер у Црној Гори: Двије особе повријеђене, од којих једна теже

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима