Благојевић: Национални интерес Америке је да подржи оне који је подржавају

Аутор:АТВ редакција
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Национални интерес Америке је да подржи оне који је подржавају, рекао је бивши гувернер Илиноиса Род Благојевић.
Благојевић је на друштвеној мрежи Икс подијелио објаву предсједника Милорада Додика који оштро осуђује монструозне пријетње Техерана упућене америчком предсједнику Доналду Трампу и његовој породици преко своје државне телевизије.
It is in America’s national interest to support those who support us.— Rod Blagojevich (@realBlagojevich) August 25, 2026
This material is distributed by RRB Strategies LLC on behalf of the Republic of Srpska. Additional information is available at the Department of Justice, Washington,DC. https://t.co/jjuH4LHimi
Додик је у објави изразио увјерење да ће амерички предсједник знати да одговори онако како то слободан свијет очекује од њега - јасно, снажно и без повлачења.
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