Према народном вјеровању ове ствари никада не треба бацати из куће

Аутор:АТВ редакција
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Стара народна вјеровања кажу да су ових 5 обичних предмета чувари кућног мира, среће и благостања. Звучи претјерано, али сваки носи причу коју су породице преносиле генерацијама.
Највећи проблем није празновјерје, већ начин на који бацамо оно што је некада хранило, повезивало или пратило породицу. Вјеровање не мора бити чињеница да би открило шта је домаћинство цијенило.
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Хљеб, со, фотографије, сат и новчаник чине ову стару петорку. Према обичајима наших предака, њих не треба без размишљања изнети из дома јер представљају храну, заједништво, вријеме и кућни новац.
Хљеб се сматрао светом храном, па је његово бацање значило непоштовање рада и трпезе. Бајати комад може да се осуши за презле, док се мрвице могу оставити птицама тамо гдје је храњење дозвољено.
Сасвим друга прича. Со је некада била драгоцјена роба, па просута или изнета со није представљала само неред. Стара народна веровања говорила су да позајмљивањем соли благостање излази преко прага. Данас је довољно вратити симболичну количину.
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Фотографија чува тачно један замрзнут тренутак, због чега су је старије генерације склањале умјесто цијепале. Вјеровало се да уништавање слике може донети невољу особи на њој, нарочито ако се на фотографији налази и власник.
Психологија нуди приземније објашњење: фотографије везујемо за идентитет и успомене, па њихово цијепање може дјеловати као груб прекид са дијелом живота. Нема доказа да спаљена слика изазива болест. Ако је не желите, спакујте је у коверту.
Сат мјери сате проведене уз власника, зато се у кућним празноверјима није ломио из бијеса. Покварен примјерак прво се носио часовничару. Тек када поправка није могућа, одлагао се мирно, уз уклањање батерије и поштовање локалних правила за електронски отпад.
Новчаник је још личнији симбол. Када купите нови, стари оставите неколико дана у фиоци и пребаците бар једну новчаницу. Овај обичај наводно спречава прекид тока новца, али практично помаже да провјерите јесу ли унутра остали рачун, картица или 500 динара.
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Предмет сам не управља вашом срећом. Ипак, ових 5 забрана уче штедњи, поштовању хране и пажљивом односу према успоменама. Ниво образовања може утицати на празновјерје, али породични обичаји опстају и код људи који их схватају симболично.
Најпаметнија граница је једноставна: сачувајте оно што има значење, поправите оно што вреди и одложите без страха оно што више ничему не служи. Кућна празноверја не треба да вас заробе, већ да подсете колико лако ствари добијају емотивну цијену.
(Крстарица)
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3 ч0
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4 ч0
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