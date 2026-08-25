Logo

Према народном вјеровању ове ствари никада не треба бацати из куће

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 18:26

Коментари:

0
Завјесе радијатор дневни боравак
Фото: Pexels/Max Vakhtbovycn

Стара народна вјеровања кажу да су ових 5 обичних предмета чувари кућног мира, среће и благостања. Звучи претјерано, али сваки носи причу коју су породице преносиле генерацијама.

Највећи проблем није празновјерје, већ начин на који бацамо оно што је некада хранило, повезивало или пратило породицу. Вјеровање не мора бити чињеница да би открило шта је домаћинство цијенило.

Саобраћајна несрећа на ауто-путу

Регион

Аутомобилом улетио у ресторан на одмаралишту на ауто-путу: Има повријеђених

Пет предмета који чувају срећу у кући

Хљеб, со, фотографије, сат и новчаник чине ову стару петорку. Према обичајима наших предака, њих не треба без размишљања изнети из дома јер представљају храну, заједништво, вријеме и кућни новац.

Хљеб и со нису отпад, већ образ куће

Хљеб се сматрао светом храном, па је његово бацање значило непоштовање рада и трпезе. Бајати комад може да се осуши за презле, док се мрвице могу оставити птицама тамо гдје је храњење дозвољено.

Сасвим друга прича. Со је некада била драгоцјена роба, па просута или изнета со није представљала само неред. Стара народна веровања говорила су да позајмљивањем соли благостање излази преко прага. Данас је довољно вратити симболичну количину.

дјевојка-паре-новац

Занимљивости

Од 31. августа почиње финансијско васкрсење: Ова 3 знака остављају беспарицу иза себе

Фотографије носе лице, али не и проклетство

Фотографија чува тачно један замрзнут тренутак, због чега су је старије генерације склањале умјесто цијепале. Вјеровало се да уништавање слике може донети невољу особи на њој, нарочито ако се на фотографији налази и власник.

Психологија нуди приземније објашњење: фотографије везујемо за идентитет и успомене, па њихово цијепање може дјеловати као груб прекид са дијелом живота. Нема доказа да спаљена слика изазива болест. Ако је не желите, спакујте је у коверту.

Покварен сат и стари новчаник траже опроштај

Сат мјери сате проведене уз власника, зато се у кућним празноверјима није ломио из бијеса. Покварен примјерак прво се носио часовничару. Тек када поправка није могућа, одлагао се мирно, уз уклањање батерије и поштовање локалних правила за електронски отпад.

Новчаник је још личнији симбол. Када купите нови, стари оставите неколико дана у фиоци и пребаците бар једну новчаницу. Овај обичај наводно спречава прекид тока новца, али практично помаже да провјерите јесу ли унутра остали рачун, картица или 500 динара.

Сом из Неретве

Градови и општине

Рибари из Неретве извукли грдосију од 2 метра и 50 килограма (ВИДЕО)

Стара народна вјеровања кажу да је ово практичан савјет

Предмет сам не управља вашом срећом. Ипак, ових 5 забрана уче штедњи, поштовању хране и пажљивом односу према успоменама. Ниво образовања може утицати на празновјерје, али породични обичаји опстају и код људи који их схватају симболично.

Најпаметнија граница је једноставна: сачувајте оно што има значење, поправите оно што вреди и одложите без страха оно што више ничему не служи. Кућна празноверја не треба да вас заробе, већ да подсете колико лако ствари добијају емотивну цијену.

(Крстарица)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

народно вјеровање

обичаји

срећа

традиција

Коментари (0)

Прочитајте више

Слободан Батјаревић Цобе пјевач стоји у црном одијелу и гледа у даљину.

Сцена

''Најмлађи дјед на естради'' Цобе добио прву унуку са 39 година

3 ч

0
Ватрогасци гасе пожар у Требињу.

Градови и општине

Шести дан борбе са ватреном стихијом у Требињу: Вјетар отежава гашење

4 ч

0
Приказане руке које држе више новчаница евра.

Занимљивости

Ствари крећу набоље за ова три знака: Паре више неће бити проблем

4 ч

0
Попут свих сквимата, змије су ектотермни, амниотни кичмењаци покривени преклапајућим лустрама.

Свијет

Змија дуга два метра узнемиравала возаче, интервенисала полиција

5 ч

0

Више из рубрике

Месо најчешће означава животињску тјелесну материју која се користи као храна

Савјети

Месари откривају који је комад меса најсочнији за роштиљ

8 ч

0
Јаја имају широку примену у кулинарству, због своје велике хранљиве вриједности као и због великог броја разноврсних јела која се могу припремити од њих. Велики садржаја протеина и холина јаја сврстава у исту категорију као и месо унутар пирамиде исхране

Савјети

Како савршено огулити тврдо кувано јаје?

9 ч

0
Свештеник држи чашу за причешће (путир).

Савјети

Теолог открио да ли ваља попити лијек прије причешћа

20 ч

0
Машина за прање веша

Савјети

Паметним кориштењем веш машине може се смањити рачун за струју: Слиједите ове кораке

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

42

'Ер трактор' учествује у гашењу пожара код Требиња

19

42

Ближи се прво школско звоно: Родитељи већ рачунају колико новца би требало да издвоје

19

29

Америка укида визе за око 200.000 странаца

19

28

Клизиште у бањалучком насељу Чесма пријети кућама: Мјештани ноћи проводе у страху

19

22

Пао параглајдер у Црној Гори: Двије особе повријеђене, од којих једна теже

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима