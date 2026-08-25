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Пао параглајдер у Црној Гори: Двије особе повријеђене, од којих једна теже

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 19:22

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Параглајдериста који грациозно једри са јарко црвеним падобраном на позадини плавог неба.
Фото: Engin Akyurt/Pexels

Једна особа тешко је повријеђена приликом пада параглајдера на Брајићима, а друга је задобила лакше повреде.

Начелник Службе заштите и спасавања Подгорице Милош Ћећановић рекао је да су њихови припадници учествовали у спасавању повријеђених.

Додао је да су повријеђени превезени у Клинички центар, јавила је Радио-телевизија Црне Горе.

(Срна)

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Тагови :

Црна Гора

Параглајдер

повријеђени

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