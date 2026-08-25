Пао параглајдер у Црној Гори: Двије особе повријеђене, од којих једна теже

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа тешко је повријеђена приликом пада параглајдера на Брајићима, а друга је задобила лакше повреде.
Начелник Службе заштите и спасавања Подгорице Милош Ћећановић рекао је да су њихови припадници учествовали у спасавању повријеђених.
Додао је да су повријеђени превезени у Клинички центар, јавила је Радио-телевизија Црне Горе.
(Срна)
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