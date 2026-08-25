Лото бројеви: Извучена комбинација у 68. колу

Аутор:АТВ редакција
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Лото резултати 68. кола, које је извучено 25.08.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 25, 27,28,30, 31, 36, 37.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је 3.031.543,85 KM, извучени су бројеви: 25, 27,28,30, 31, 36, 37
У овој игри није било добитника
У игри Лото плус, за седмицу у износу 6.082.631,30 KM КМ, извучени су бројеви: 2, 13, 17, 23, 24, 33, 35
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 68. колу износила је 107.570,65 КМ, извучени су бројеви: .4, 2, 4, 5, 8, 0
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
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