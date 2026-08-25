Аутор:Зорица Петковић
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Ближи се прво школско звоно. Родитељи већ рачунају колико новца би требало да издвоје за школски прибор, торбе, обућу и одјећу за ђаке.
Интересовања има, али у књижарама још увијек нема већих куповина. Тренутно су у појединим књижарама акције, па свакако не би ваљало одуговлачити са набавком школске опреме.
Остало је још само неколико дана до почетка наставе, због чега влада велико узбуђење у породици Ајдер. Аријана креће у трећи, Леонардо у шести разред, а њихов старији брат је средњошколац. Спискови су спремни и већ знају шта све морају набавити за успјешан школски старт.
„Купићу свеске, оловке, школски прибор - тако те ствари за школу, и биљежнице”, рекао је Леонардо Ајдер.
„Знам да треба да купим велике свеске, блокове, темпере, кичице... Купила сам ово за ликовно, а ранац већ имам”, додала је Аријана Ајдер, потврдивши са осмијехом да се радује новој школској години.
Мајка Ђурђица је већ израчунала да би за набавку неопходних ствари и припрему троје ђака требало да издвоји око хиљаду и по марака. Међутим, упркос повећаним трошковима уочи почетка школске године, велика олакшица су јој бесплатни уџбеници за њене основце.
„Не можете спремити школарца без 500 марака по ђаку, чак и са књигама које добију. Треба купити свеске, школски прибор, бојанке... Стварно је велика ставка то што добијају књиге, то је велика помоћ за буџет”, казала је мајка Ђурђица Ајдер.
У књижарама које смо обишли наишли смо на цијене сличне прошлошлогодишњим. Ваљало би зато, кажу трговци, искористити акције и то што још нема гужве у радњама.
„Свеске А5 формата могу се наћи по цијени од 0,70 до 2,30 КМ, а А4 од 2,10 до 3,10 КМ. Ранчеве имамо у распону од 40 до 147 КМ, колико кошта ранац на точкиће. Празне пернице су од 6 до 20, а пуне од 14 до 20 КМ. Наша препорука је да родитељи дођу што прије, јер имамо и попусте на ранчеве, прибор и пернице од 20 до 30 одсто”, рекла је Дијана Јанковић из књижаре „Култура” у Бањалуци.
Нова година, Божић, Васкрс, крсна слава и почетак школске године периоди су када ћете сигурно испразнити новчанике. Стога би се ваљало припремити на то и куповати на вријеме, поручују из Удружења потрошача „Реакција”.
„Такав смо народ да увијек све спремамо у задњи час. Тако ћемо и дјецу за школу спремати у последњем моменту, што доводи до нагле куповине школског прибора, патика и тренерки. Закон тржишта је такав, а и трговци када имате нагло повећање потражње, сасвим природно долази и до поскупљења производа који се траже”, упозорава предсједник Управног одбора Удружења потрошача „Реакција” Драган Јошић.
Највеће гужве у књижарама традиционално се очекују првог дана септембра, када ће избор бити сужен, а цијене остаје да видимо.
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