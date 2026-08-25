Преминула новинарка Ивана Шимунџа: Свијет без ње од данас је мрачније мјесто

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Ивана Шимунџа, дугогодишња новинарка и директорка портала Мондо БиХ, преминула је у 45. години.
Њен одлазак погодио је цијелу новинарску заједницу, а од Иване су се емотивним ријечима опростиле и њене колеге из редакције.
Њихове ријечи преносимо у цијелости:
"С дубоким болом у срцу и неизрецивом тугом данас се опраштамо од наше Иване. Њен изненадни одлазак оставио нас је у шоку, невјерици и дубокој жалости. Ивана је била наша локомотива, погонска снага и глава нашег колектива. Била је наша другарица, колегиница, савјетница. Свијет без ње од данас је мрачније мјесто", написали су они уз изразе саучешћа породици, пријатељима, колегама и познаницима.
Ивана је своје прве новинарске године и кораке направила у редакцији "Независних новина" и на радију Нес.
Сахрана ће бити одржана у четвртак, 27. августа, у 13 часова на гробљу "Свети Марко" у Бањалуци, преносе Независне.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
3 ч0
Хроника
3 ч0
Регион
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
19
42
19
42
19
29
19
28
19
22
Тренутно на програму