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Преминула новинарка Ивана Шимунџа: Свијет без ње од данас је мрачније мјесто

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 16:39

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Новинарка Ивана Шимунџа
Фото: Мондо

Ивана Шимунџа, дугогодишња новинарка и директорка портала Мондо БиХ, преминула је у 45. години.

Њен одлазак погодио је цијелу новинарску заједницу, а од Иване су се емотивним ријечима опростиле и њене колеге из редакције.

Њихове ријечи преносимо у цијелости:

"С дубоким болом у срцу и неизрецивом тугом данас се опраштамо од наше Иване. Њен изненадни одлазак оставио нас је у шоку, невјерици и дубокој жалости. Ивана је била наша локомотива, погонска снага и глава нашег колектива. Била је наша другарица, колегиница, савјетница. Свијет без ње од данас је мрачније мјесто", написали су они уз изразе саучешћа породици, пријатељима, колегама и познаницима.

Ивана је своје прве новинарске године и кораке направила у редакцији "Независних новина" и на радију Нес.

Сахрана ће бити одржана у четвртак, 27. августа, у 13 часова на гробљу "Свети Марко" у Бањалуци, преносе Независне.

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