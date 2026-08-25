Дјевојчица (3) задобила тешке повреде у лифту: Врата се изненада отворила

Аутор:АТВ редакција
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Трогодишња дјевојчица задобила је тешке тјелесне повреде након што су се врата лифта изненада отворила, а потом поново затворила док се са мајком и осталом дјецом возила у стамбеној згради у Скопљу, пише портал Слободен печат.
Инцидент се догодио 22. августа око 18.15 часова, а случај је полицији пријављен два дана касније. Према пријави мајке, 30-годишње Е.З. из Скопља, до незгоде је дошло када су врата лифта изненада промијенила положај, при чему је дјевојчица била повучена и задобила озбиљне повреде.
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Дијете је након инцидента прегледано и збринуто у Јавној здравственој установи "Св. Наум Охридски" у Скопљу, гдје су љекари констатовали тешке тјелесне повреде.
Из Министарства унутрашњих послова Сјеверне Македоније навели су да полиција предузима мјере како би се утврдиле све околности догађаја и расвијетлио случај. За сада није саопштено због чега је дошло до изненадног отварања и затварања врата лифта, нити да ли је у питању квар на уређају или други узрок.
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