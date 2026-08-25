Минић о Бијељини: Средства већ на првој сједници Владе Српске - ако је пројекат комплетан

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић поручио је данас у Главичицама код Бијељине да ће, уколико од сертификоване куће добије потврду да постоји пројекат за рјешавање проблема водоснадбијевања појединих семберских насеља, Влада Српске на првој сједници одобрити 6,5 милиона КМ.
Минић је изразио задовољство што се напокон састао са градоначелником Бијељине Љубишом Петровићем, као и што је састанку присуствовао и народ.
"Намјера Владе Републике Српске је да се рјешавају проблеми", нагласио је Минић и навео да му је Петровић на састанку предочио документацију за овај подухват, "док се на другој страни тврди да то и није пројекат".
Минић је новинарима рекао да Влада Републике Српске жели да ријеши овај проблем и спремна је да одобри средства уколико од сертификоване куће добије потврду да је то пројекат.
"Уколико то не буде потпуно, и покаже се да још било шта треба урадити, морамо радити брзо. Желим да у овом мандату урадим све оне мјере и одлуке које су неопходне да би се ово рјешавало. Ово стоји дуго времена. Ја не видим могућност, осим да се овдје озбиљно укључи струка. Ако је пројекат комплетан - средства ће бити одобрена", нагласио је Минић.
Он је истакао да је дошао у Главичице у доброј вјери и да жели да нормално разговара јер никад није проблем да дође међу народ, саборце, ловце и пријатеље.
"Ја само хоћу да радим. И хоћу да ово рјешавамо. И моја обавеза ће бити да све и један предсједник мјесне заједнице и Градска управа, добију са печатом сертификоване куће шта можемо, кад можемо и како можемо, те донијети одлуку на првој сједници Владе", рекао је Минић.
Минић је подсјетио да је тако било и за Болницу, када му је речено да недостаје ургентни центар и кревета, да им треба нови ЦТ, одмах се завршавало.
"И они су затечени, искрено, да је Влада одмах одобрила средства. Зашто не бисмо одобрили то за нашу Бијељину? Немојте уопште око тога да расправљамо", рекао је Минић.
Он је истакао да је, без обзира на то што можда овај састанак није протекао у неком духу како је очекивао, важно што су разговори отпочети.
"И требало је то много раније. Да ја сад не кривим градоначелника, да он не криви мене. Хајдемо то витешки подијелити на равне части, па да кажемо - мало је било до њега, мало до мене, сад ћемо сједити за добробит грађана наше Бијељине и Семберије", рекао је Минић.
Петровић, са друге стране, оцјењује да је ово био "врло непродуктиван састанак", те да ће он сједити са било ким ако је у интересу народа.
Састанку, који је одржан у фискултурној сали Основне школе "Ћирило и Методије" у Главичицама, присуствовали су и министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић, као и министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Српске Анђелка Кузмић.
На састанку су били и представници Градске управе и бијељинског "Водовода", као и грађани, преноси Срна.
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