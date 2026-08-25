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Трамп запријетио: Озбиљно разматрамо промјену назива језера Онтарио у језеро Америка

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 16:02

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Трамп запријетио: Озбиљно разматрамо промјену назива језера Онтарио у језеро Америка
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник САД Доналд Трамп запријетио је да ће преименовати језеро Онтарио у језеро Америка усљед неуспјелих трговинских преговора са Канадом и погоршања односа са премијером канадске покрајине Онтарио, Дагласом Фордом.

"САД озбиљно разматрају промјену назива језера Онтарио у језеро Америка, будући да више не очекујемо да ћемо имати много посла са Онтариом", написао је Трамп на друштвеној мрежи "Truth Social".

Трговински преговори САД и Канаде завршени су без споразума у петак, 21. августа, када је истекао рок за његово постизање.

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Отава и Вашингтон размијенили су оптужбе за неуспјех, при чему су обје стране навеле промјене тачака споразума у посљедњем тренутку и нове неприхватљиве захтјеве.

САД су наредног дана увеле царину од 50 одсто на канадску увозну робу, укупне вриједности веће од 20 милијарди долара.

(Срна)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Канада

језеро Онтарио

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