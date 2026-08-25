Трамп запријетио: Озбиљно разматрамо промјену назива језера Онтарио у језеро Америка

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп запријетио је да ће преименовати језеро Онтарио у језеро Америка усљед неуспјелих трговинских преговора са Канадом и погоршања односа са премијером канадске покрајине Онтарио, Дагласом Фордом.
"САД озбиљно разматрају промјену назива језера Онтарио у језеро Америка, будући да више не очекујемо да ћемо имати много посла са Онтариом", написао је Трамп на друштвеној мрежи "Truth Social".
Трговински преговори САД и Канаде завршени су без споразума у петак, 21. августа, када је истекао рок за његово постизање.
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Отава и Вашингтон размијенили су оптужбе за неуспјех, при чему су обје стране навеле промјене тачака споразума у посљедњем тренутку и нове неприхватљиве захтјеве.
САД су наредног дана увеле царину од 50 одсто на канадску увозну робу, укупне вриједности веће од 20 милијарди долара.
(Срна)
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