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Несрећа на аеродрому: Радника прегазио авион, преминуо од задобијених повреда

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 17:11

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Путници на аеродрому.
Фото: Pixabay

Радник Међународног аеродрома Монтреал-Трудо преминуо је од задобијених повреда након што га је на платформи прегазио авион.

Радио Канада објавио је касно ноћас да је авион компаније "Френч би" током вожње уназад прегазио радника на аеродрому.

Вијест је данас потврдила управа Аеродрома.

(Срна)

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Тагови :

Аеродром

радник

незгода

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