Несрећа на аеродрому: Радника прегазио авион, преминуо од задобијених повреда

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Радник Међународног аеродрома Монтреал-Трудо преминуо је од задобијених повреда након што га је на платформи прегазио авион.

Радио Канада објавио је касно ноћас да је авион компаније "Френч би" током вожње уназад прегазио радника на аеродрому. Вијест је данас потврдила управа Аеродрома. (Срна)

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