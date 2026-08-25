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И даље гори у Невесињу: Ватрогасци и мјештани у борби са ватреном стихијом

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 18:08

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Пожар код Невесиња
Фото: АТВ

На подручју Невесиња и даље су активна два пожара, а ватрогасци и мјештани боре са ватреном стихијом како би спријечили даље ширење ватре.

Један пожар активан је у мјесту Крајкови, док се друго пожариште налази у Кланцима, односно у Плужини, гдје се ватра спустила са локалитета Кланци.

Према информацијама потврђеним за АТВ из Ватрогасне јединице Невесиње, ватра се тренутно налази на свега 100 метара од магистралног пута.

Ипак, према посљедњим подацима са терена, стамбени објекти и куће за сада нису угрожени.

Све расположиве екипе невесињских ватрогасаца су на терену и заједно са мјештанима улажу максималне напоре како би ставили ватрену линију под контролу и спријечили да се пламен пренесе преко путног правца.

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Тагови :

пожар

Невесиње

Ватрогасци

гашење пожара

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