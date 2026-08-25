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Због наглог ширења шумског пожара наређена евакуација

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 18:40

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Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Фото: Özgür Sürmeli/Pexels

Шумски пожар нагло се проширио у руралном дијелу Тексаса због чега је наређена евакуцација.

Пожар, који је избио јуче рано послијеподне, захватио је више од 200 квадратних километара ријетко насељеног подручја у сјеверном централном дијелу Тексаса.

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"Изузетно повољни услови за ширење пожара омогућили су да се ватра за само неколико сати нагло прошири", рекла је портпарол Округа Пало Пинто за ванредне ситуације Ејми Мајер, пренио је АП.

(Срна)

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Тагови :

Тексас

пожар

евакуација

шумски пожар

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