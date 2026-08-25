Због наглог ширења шумског пожара наређена евакуација

Аутор:АТВ редакција
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Шумски пожар нагло се проширио у руралном дијелу Тексаса због чега је наређена евакуцација.
Пожар, који је избио јуче рано послијеподне, захватио је више од 200 квадратних километара ријетко насељеног подручја у сјеверном централном дијелу Тексаса.
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"Изузетно повољни услови за ширење пожара омогућили су да се ватра за само неколико сати нагло прошири", рекла је портпарол Округа Пало Пинто за ванредне ситуације Ејми Мајер, пренио је АП.
(Срна)
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