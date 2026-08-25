Пожар у Требињу: Ватра уништава све пред собом

Аутор:Бојан Носовић
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Ватрена стихија уништава све пред собом. Свако мало крене лавовска борба за спас објеката.
Данас такве слике биљежимо у селу Тули.
Док се куће бране, ватра долази до магистралног пута и угрожава саобраћај.
Заједно са ватрогасцима, на пут стихији стају и бројни Требињци. Спасавају што се спасити може и не посустају. Ризикују животе.
„Дошла је ватра, спустила се, ево гори пети дан. Угаси се, па се опет упали. Бранили смо куће, а шума гори. Боримо се да и ми не изгоримо са шумом”, „Овако је већ пар дана. Јуче смо бранили горе Страч, неки дан Пољице. Ово је стварно... не знам”, рекли су мјештани.
Нема брда око Зубачког платоа да није изгорјело или тек гори. Пожарна линија је километарска, а проблеме стварају неприступачан терен, вјетар и то што буквално гори на све стране.
„Радимо, организујемо се, али је врло тешко у тренутку се премјестити и прегруписати с мјеста на мјесто. Рапти не смијемо да пустимо тај дио који долази и прилази нашем граду”, рекао је шеф Штаба за ванредне ситуације Града Требиња Стеван Бекан.
„Данас је тешка ситуација, као и претходних дана. У послијеподневним часовима смири се вјетар до ујутру, а током дана вјетар је јак и самим тим нам прави велики проблем”, испричао је командир ТВЈС Требиње Дејан Кашиковић.
Требињске ватре гасе се и из ваздуха овај пут је на пожаришту хеликоптер Оружаних снага БиХ. За протеклих шест дана ватра је на хектарима и хектарима површине иза себе оставила згариште и направила еколошку катастрофу која југ Српске не може заобићи ниједног љета.
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