Минић: Подршка Владе мора бити јача за компанију попут "Елвака"

Аутор:АТВ редакција
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Подршка Владе Републике Српске мора бити јача и озбиљнија за компаније као што је "Елвако МетПро" из Бијељине, рекао је премијер Саво Минић приликом посјете овој компанији.
"Овдје вриједни Семберци праве производе и продају их у Швајцарској, Холандији. Добро знате под каквим условима, са каквим квалитетом и технологијом то мора бити урађено и са цијеном која је приступачна. Што би наш народ рекао, капа доле за ову организацију производње", рекао је Минић.
Минић је додао да га је у разговору са власником компаније Славенком Ристићем обрадовало да је он спреман да у Европи, свијету, обезбиједи тржиште.
Истакао је да се Ристић већ доказао када је у питању и ТРБ и намјенска индустрија, те сматра да са послодавцима у Републици Српској треба наћи још модалитета подршке.
Минић је додао да се овдје информисао да је обезбијеђена парцела гдје се планира смјештај нових људи, обједињавање још једног производног процеса са ТРБ-ом и запошљавање још већег броја људи.
Власник "Елвака МетПро" Славенко Ристић је рекао да су кроз ову компанију показали да домаћа привреда, мајстори, инжењери проналазе и развијају нове производе који проналазе тржиште у Европи.
Истакао је да се, као и ТРБ, "Елвако" 99 одсто ослања на извоз према Италији, Швајцарској и Холандији.
"То самим тим доказује да смо врло конкурентни, да је наш народ овдје паметан, радан, да је једноставно потребна још можда мало институционална подршка привреди и економији", рекао је Ристић.
Захвалио је премијеру Минићу што је нашао вријеме за посјету и указао да су и до сада имали разумијевање Владе и институција.
Ристић је напоменуо да у овој фирми ради стотињак људи, а да њихов систем укупно има 1.000 запослених радника.
Он је потврдио да је у току градња објекта гдје планирају да преселе компанију "Елвако" и гдје ће радници, инжењери имати боље услове за рад.
"Наставиће да ширимо тржиште и да запошљавамо младе људе који желе да остану у Републици Српској", рекао је Ристић.
Директор компаније "Елвако" Младен Ристић истакао да је им значи подршка Владе која посљедњих пет година даје подстицаје за директна улагања на које конкуришу.
"Сваке године имамо подршку у неком дијелу наших инвестиција, што се види кроз производни погон", рекао је Ристић, преноси Срна.
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