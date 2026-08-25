Logo

Ужас усред дана: Опљачкао старију жену, па је силовао испод степеништа

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 17:57

Коментари:

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Прави хорор одиграо се данас око 13 часова на Бановом брду у Београду када је непознати мушкарац средњих година у Пожешкој улици напао старију жену, отео јој новчаник, а потом је на силу одвукао испод степеништа у улазу зграде гдје ју је силовао.

Како кажу свједоци који су несрећну и престрављену жену пронашли испод степеништа, одмах су позвали полицију и Хитну помоћ, а велики број инспектора и даље се налази на лицу мјеста и преузима снимке са надзорних камера на којима се наводно види осумњичени нападач.

Ормуски мореуз

Свијет

Трамп саопштио да је Ормуски мореуз очишћен од мина

Напад у једној од најпрометнијих улица

Злочин који је у потпуности шокирао јавност догодио се у доба дана када је Пожешка улица пуна пролазника и купаца. Према првим информацијама, нападач је сачекао несрећну жену испред самог улаза у стамбену зграду. Није се зауставио само на разбојништву - након што јој је отргао новчаник из руку, на силу ју је угурао унутра и одвукао у најмрачнији дио објекта, у простор испод степеништа, гдје је извршио брутални напад.

Инспектори преплавили терен: Снимци камера кључни доказ

Екипа портала Телеграф.рс која се налази испред зграде у Пожешкој извјештава да је ситуација на терену изузетно напета. Велики број оперативаца у цивилу и полицијских патрола и даље је на лицу мјеста.

Инспектори у овим тренуцима преузимају снимке са свих доступних камера са зграде, али и из околних локала, продавница и кладионица у Пожешкој улици.

хапшење, лисице

Хроника

Малољетицима који су осумњичени за подметање пожара одређен смјештај у одгојни центар

Према незваничним информацијама, на једном од снимака уочена је мушка особа средњих година чији опис у потпуности одговара наводима жртве и свједока.

Потресна свједочења комшија: "Жена је била у потпуном шоку"

Станари зграде и пролазници који су затекли језив призор не могу да дођу к себи од шока. Свједоци који су несрећну жену пронашли испод степеништа испричали су како су изгледали први тренуци након напада.

"Видјели смо Хитну помоћ и заиста доста полиције како стиже испред улаза. Убрзо се прочуло да је нападнута једна наша старија комшиница. Људи који су је нашли испод степеништа кажу да је била потпуно престрављена и у шоку. Не можемо да вјерујемо да неко може овако нешто да уради баки усред дана у 13 часова. Сви смо престрашени," кажу забринути пролазници и станари за Телеграф.рс.

Аеродром

Свијет

Несрећа на аеродрому: Радника прегазио авион, преминуо од задобијених повреда

Екипа Хитне помоћи убрзо је збринула несрећну жену и превезла је на даље прегледе и указивање помоћи, док полиција наставља опсежну потрагу за одбјеглим нападачем.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Београд

Пљачка

Силовање

Полиција

Коментари (0)

Прочитајте више

Жељко Вујовић спроведен у ОЈТ Требиње

Хроника

Окружни суд у Требињу сутра одлучује о притвору за Жељка Вујовића

2 ч

0
Пензионер је лице које је остварило право на пензију на основу навршеног радног стажа, старосне границе или здравственог стања (инвалидитет), те након завршетка радног вијека више није у редовном радном односу, већ остварује редовна мјесечна примања од државног или приватног пензионог фонда.

Регион

Пензионер полио људе запаљивом течношћу, полиција хитно реаговала

2 ч

0
Из ријеке Неретве код Мостара извучен сом од 2 метра и тежак 50 килограма.

Градови и општине

Рибари из Неретве извукли грдосију од 2 метра и 50 килограма (ВИДЕО)

2 ч

0
Новинарка Ивана Шимунџа

Друштво

Преминула новинарка Ивана Шимунџа: Свијет без ње од данас је мрачније мјесто

3 ч

0

Више из рубрике

Ушао са дјевојком у лифт, давио је до 6. спрата па опљачкао: Ухапшен младић (24)

Србија

Ушао са дјевојком у лифт, давио је до 6. спрата па опљачкао: Ухапшен младић (24)

5 ч

0
Ово је возач који је возио без дозволе и усмртио дјевојчицу

Србија

Ово је возач који је возио без дозволе и усмртио дјевојчицу

6 ч

0
Снимак несреће у Краљеву у којој је погинула дјевојчила 5

Србија

ОБЈАВЉЕН УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Аутом покосио породицу, погинула дјевојчица (5)

7 ч

0
Најновија, ударна вијест

Србија

Ухапшен возач који је ударио породицу на тротоару: Дјевојчица (5) преминула од повреда

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

42

'Ер трактор' учествује у гашењу пожара код Требиња

19

42

Ближи се прво школско звоно: Родитељи већ рачунају колико новца би требало да издвоје

19

29

Америка укида визе за око 200.000 странаца

19

28

Клизиште у бањалучком насељу Чесма пријети кућама: Мјештани ноћи проводе у страху

19

22

Пао параглајдер у Црној Гори: Двије особе повријеђене, од којих једна теже

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима