Ужас усред дана: Опљачкао старију жену, па је силовао испод степеништа

Аутор:АТВ редакција
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Прави хорор одиграо се данас око 13 часова на Бановом брду у Београду када је непознати мушкарац средњих година у Пожешкој улици напао старију жену, отео јој новчаник, а потом је на силу одвукао испод степеништа у улазу зграде гдје ју је силовао.
Како кажу свједоци који су несрећну и престрављену жену пронашли испод степеништа, одмах су позвали полицију и Хитну помоћ, а велики број инспектора и даље се налази на лицу мјеста и преузима снимке са надзорних камера на којима се наводно види осумњичени нападач.
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Злочин који је у потпуности шокирао јавност догодио се у доба дана када је Пожешка улица пуна пролазника и купаца. Према првим информацијама, нападач је сачекао несрећну жену испред самог улаза у стамбену зграду. Није се зауставио само на разбојништву - након што јој је отргао новчаник из руку, на силу ју је угурао унутра и одвукао у најмрачнији дио објекта, у простор испод степеништа, гдје је извршио брутални напад.
Екипа портала Телеграф.рс која се налази испред зграде у Пожешкој извјештава да је ситуација на терену изузетно напета. Велики број оперативаца у цивилу и полицијских патрола и даље је на лицу мјеста.
Инспектори у овим тренуцима преузимају снимке са свих доступних камера са зграде, али и из околних локала, продавница и кладионица у Пожешкој улици.
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Према незваничним информацијама, на једном од снимака уочена је мушка особа средњих година чији опис у потпуности одговара наводима жртве и свједока.
Станари зграде и пролазници који су затекли језив призор не могу да дођу к себи од шока. Свједоци који су несрећну жену пронашли испод степеништа испричали су како су изгледали први тренуци након напада.
"Видјели смо Хитну помоћ и заиста доста полиције како стиже испред улаза. Убрзо се прочуло да је нападнута једна наша старија комшиница. Људи који су је нашли испод степеништа кажу да је била потпуно престрављена и у шоку. Не можемо да вјерујемо да неко може овако нешто да уради баки усред дана у 13 часова. Сви смо престрашени," кажу забринути пролазници и станари за Телеграф.рс.
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Екипа Хитне помоћи убрзо је збринула несрећну жену и превезла је на даље прегледе и указивање помоћи, док полиција наставља опсежну потрагу за одбјеглим нападачем.
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